Правда, что "Зеленский, президент Украины, был убит в своем кабинете"?

Тезисы
Короткий видеоролик демонстрирует фотографию Владимира Зеленского, президента Украины. Авторы сопровождают все это надписью: “Зеленский умер сегодня, убитый в своем кабинете… Срочные новости…”
Вердикт
Видеоролик – довольно-таки примитивная манипуляция, рассчитанная на то, чтобы вызвать у зрителей шок, страх и панику. В профиле, где был размещен видеосюжет про Зеленского, помимо этого ролика можно найти множество других, содержащих недостоверную информацию. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Пророссийские средства массовой информации, блогеры и сотрудники фабрик троллей с завидным постоянством распространяют ложную информацию о Зеленском. Так наши коллеги, которые занимаются проверкой фактов, уже разоблачали информацию о том, что Зеленский – наркоман. Или, например, фейк о том, что супруга Владимира Зеленского покупает за миллион долларов бриллианты. Чтобы убедиться в том, что Владимир Зеленский живее всех живых, а видеоролик — это непритязательная манипуляция, достаточно зайти на сайт президента Украины, где полным полно фото и видео материалов за последние дни о деятельности Зеленского, прочитать новости украинских средств массовой информации либо проверить, что пишут о украинском лидере ведущие мировые агентства новостей, такие, как Reuters, AFP или, например, Нью-Йорк Таймс.
Помимо этого, российская пропаганда утверждала, что Зеленский якобы консультируется по военным вопросам со своим 9-летним сыном, не способен принимать самостоятельные решения и танцует под дудку США, либо Запада в целом, фонд Елены Зеленской – жены президента, продает детей для педофилов. Ну и, конечно, практически ни одно прокремлевское издевательство не обходится без причисления объекта к “нацистам”. С разоблачением этих мифов тиражируемых в российских СМИ и среде пророссийских блогеров можно ознакомиться на сайте EUvsDisinfo – проект Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.
- Источники
- Правдивы ли видео, доказывающие, что Владимир Зеленский употребляет наркотики?
- Фейк: Супруга президента Украины потратила более миллиона долларов на украшения Cartier
- Сайт президента Украины, Владимира Зеленского
- Сайт международного агентства новостей – Reuters
- Сайт международного агентства – AFP
- Сайт издания Нью-Йорк Таймс
- Сайт украинского агентства новостей – УНИАН
- EUvsDisinfo – разоблачение мифов российской пропаганды