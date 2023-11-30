Правда, что "Зеленский, президент Украины, был убит в своем кабинете"?

 
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Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: EPA - ELTA

Видеоклип, в котором говорится о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, “погиб в своем кабинете в результате покушения”, – неправда и фейк.

Тезисы


Короткий видеоролик демонстрирует фотографию Владимира Зеленского, президента Украины. Авторы сопровождают все это надписью: “Зеленский умер сегодня, убитый в своем кабинете… Срочные новости…”

Вердикт


Видеоролик – довольно-таки примитивная манипуляция, рассчитанная на то, чтобы вызвать у зрителей шок, страх и панику. В профиле, где был размещен видеосюжет про Зеленского, помимо этого ролика можно найти множество других, содержащих недостоверную информацию. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи


Пророссийские средства массовой информации, блогеры и сотрудники фабрик троллей с завидным постоянством распространяют ложную информацию о Зеленском. Так наши коллеги, которые занимаются проверкой фактов, уже разоблачали информацию о том, что Зеленский – наркоман. Или, например, фейк о том, что супруга Владимира Зеленского покупает за миллион долларов бриллианты. Чтобы убедиться в том, что Владимир Зеленский живее всех живых, а видеоролик — это непритязательная манипуляция, достаточно зайти на сайт президента Украины, где полным полно фото и видео материалов за последние дни о деятельности Зеленского, прочитать новости украинских средств массовой информации либо проверить, что пишут о украинском лидере ведущие мировые агентства новостей, такие, как Reuters, AFP или, например, Нью-Йорк Таймс.

Скриншот из социальных сетей

Помимо этого, российская пропаганда утверждала, что Зеленский якобы консультируется по военным вопросам со своим 9-летним сыном, не способен принимать самостоятельные решения и танцует под дудку США, либо Запада в целом, фонд Елены Зеленской – жены президента, продает детей для педофилов. Ну и, конечно, практически ни одно прокремлевское издевательство не обходится без причисления объекта к “нацистам”. С разоблачением этих мифов тиражируемых в российских СМИ и среде пророссийских блогеров можно ознакомиться на сайте EUvsDisinfo – проект Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

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