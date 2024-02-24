Правда, что "Зеленский подписал указ о передаче части территории Украины под захоронение опасных отходов"?

В поддельном документе также есть ошибки. Например, Тернопольская область написана как „Терніпільській” вместо „Тернопільській”. Помимо этого, согласно правилам украинского правописания, верно писать: „400 квадратних кілометрів” вместо „400 кілометрів квадратних”. Эти факты свидетельствуют о том, что документ является фальсификацией.

В фальшивом „Указе Зеленского” упоминается часть первая статьи 116 Земельного кодекса Украины, касающаяся прав граждан и юридических лиц на приобретение земель. В статье отмечается, что получить землю гражданам Украины из государственной или коммунальной собственности можно исключительно по решению органов исполнительной власти или местного самоуправления. Президент Украины не обладает полномочиями по предоставлению прав на использование земельных участки, что делает издание такого указа невозможным.

Также нам бы хотелось напомнить, что по украинским законам иностранцы и иностранные компании не имеют права приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения. Они могут стать владельцами земельных участков несельскохозяйственного назначения только в случае строительства объектов, связанных с их бизнес-деятельностью на территории Украины. Более подробно узнать о том, как наши коллеги из Украины определили, что эта информация является фейком и манипуляцией – можно здесь и здесь.