31 июля 2023 г. 10:08

Правда, "что войну в Украине развязали США"?

 
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Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Joe Bidenas
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Joe Bidenas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В социальных сетях распространяется видеосюжет, в котором пожилая женщина говорит о том, что «войну в Украине развязали США, потому что Америка таким образом хочет захватить Россию». Спикер невольно выступает проводником сразу нескольких мифов, годами насаждаемых кремлевской пропагандой. Ни один из них не соответствует действительности.



Тезисы

«Дело в том, что у Америки цель захватить Россию. А как ее можно захватить? Например, построить базы вокруг страны. А через кого? Через Прибалтику, через Украину. Теперь Путин вынужден был начать войну, потому что американские наемники нашпиговывают Украину ракетами. Наемники-американцы приезжают и учат наших украинских солдат».

Вердикт

Видеоролик представляет собой фрагмент передачи, в которой журналисты одного из украинских телеканалов провели опрос, исследование общественного мнения. Фрагмент был вырезан из передачи — таким образом, чтобы подтвердить пропаганду Кремля. Пожилая женщина невольно выступает проводником сразу нескольких мифов, годами насаждаемых кремлевской пропагандой. Ни один из них не соответствует действительности. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Комментарий Детектор лжи

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс (НАТО) не заинтересованы ни в захвате, ни в контроле территории Российской Федерации. После широкомасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года, страны, входящие в состав НАТО, пересмотрели и адаптировали к изменившейся международной ситуации свою Стратегическую концепцию. Пункт 9 Стратегической концепции НАТО гласит что «НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации». Североатлантический Альянс неоднократно заявлял, что не является стороной конфликта и не собирается вводить свои войска на территорию Украины.
Ложь

До незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году в восточной части Североатлантического союза не было войск союзников, а до начала вторжения России в Украину в 2022 году на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши находилось порядка 5000 военнослужащих стран НАТО, объединенных в четыре многонациональные боевые группы. Отметим, что НАТО не окружает Россию – сухопутная граница России имеет протяженность чуть более 20 000 километров. Из этого на долю членов НАТО приходится менее одной шестнадцатой (1215 км). Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Только пять из них являются членами НАТО.

Такая группировка никак не могла нести какую-либо угрозу Российской Федерации ни тогда, ни сейчас, тем более, что только на территории Калининградской области находится как минимум 11 тысяч российских военных, а общая численность российской армии – более двух миллионов человек, из них 1 150 628 военнослужащих. Все это позволяет сделать однозначный вывод – нарратив Кремля о намерениях США при помощи военных баз в странах Балтии и Украине захватить Россию – не более, чем миф и дезинформация, предназначенные для оболванивания населения как на территории Российской Федерации, так и других стран.

Войну против Украины развязала Российская Федерация, когда в 2014 году незаконно оккупировала и аннексировала Крым, а затем в феврале 2022 года, когда начала военное вторжение на территорию украинского государства. Агрессию Российской Федерации осуждают ООН, Европейский Союз, ПАСЕ и многие другие организации и государства. Так ООН в своих резолюциях неоднократно выступила с призывом к России прекратить войну с Украиной.

Опять таки, до начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года, западное вооружение в Украину поступало в достаточно небольших количествах. НАТО приняло решение о поставках тяжелого вооружения Украине в апреле прошлого года, после начала российского наступления.

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