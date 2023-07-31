Правда, "что войну в Украине развязали США"?

Тезисы
«Дело в том, что у Америки цель захватить Россию. А как ее можно захватить? Например, построить базы вокруг страны. А через кого? Через Прибалтику, через Украину. Теперь Путин вынужден был начать войну, потому что американские наемники нашпиговывают Украину ракетами. Наемники-американцы приезжают и учат наших украинских солдат».
Вердикт
Видеоролик представляет собой фрагмент передачи, в которой журналисты одного из украинских телеканалов провели опрос, исследование общественного мнения. Фрагмент был вырезан из передачи — таким образом, чтобы подтвердить пропаганду Кремля. Пожилая женщина невольно выступает проводником сразу нескольких мифов, годами насаждаемых кремлевской пропагандой. Ни один из них не соответствует действительности. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
До незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году в восточной части Североатлантического союза не было войск союзников, а до начала вторжения России в Украину в 2022 году на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши находилось порядка 5000 военнослужащих стран НАТО, объединенных в четыре многонациональные боевые группы. Отметим, что НАТО не окружает Россию – сухопутная граница России имеет протяженность чуть более 20 000 километров. Из этого на долю членов НАТО приходится менее одной шестнадцатой (1215 км). Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Только пять из них являются членами НАТО.
Такая группировка никак не могла нести какую-либо угрозу Российской Федерации ни тогда, ни сейчас, тем более, что только на территории Калининградской области находится как минимум 11 тысяч российских военных, а общая численность российской армии – более двух миллионов человек, из них 1 150 628 военнослужащих. Все это позволяет сделать однозначный вывод – нарратив Кремля о намерениях США при помощи военных баз в странах Балтии и Украине захватить Россию – не более, чем миф и дезинформация, предназначенные для оболванивания населения как на территории Российской Федерации, так и других стран.
Войну против Украины развязала Российская Федерация, когда в 2014 году незаконно оккупировала и аннексировала Крым, а затем в феврале 2022 года, когда начала военное вторжение на территорию украинского государства. Агрессию Российской Федерации осуждают ООН, Европейский Союз, ПАСЕ и многие другие организации и государства. Так ООН в своих резолюциях неоднократно выступила с призывом к России прекратить войну с Украиной.
Опять таки, до начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года, западное вооружение в Украину поступало в достаточно небольших количествах. НАТО приняло решение о поставках тяжелого вооружения Украине в апреле прошлого года, после начала российского наступления.
- Источники
- Стратегическая концепция НАТО
- Оккупация и аннексия Крыма
- 24 февраля 2022 года: день вторжения России на Украину
- Численность российской армии
- Факты против вымысла: российская дезинформация об Украине
- Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости достижения мира в Украине
- Европейский Союз поддерживает Украину
- Страны НАТО пришли к согласию поставить тяжелое вооружение Украине
- Двенадцать мифов о войне России против Украины