До незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году в восточной части Североатлантического союза не было войск союзников, а до начала вторжения России в Украину в 2022 году на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши находилось порядка 5000 военнослужащих стран НАТО, объединенных в четыре многонациональные боевые группы. Отметим, что НАТО не окружает Россию – сухопутная граница России имеет протяженность чуть более 20 000 километров. Из этого на долю членов НАТО приходится менее одной шестнадцатой (1215 км). Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Только пять из них являются членами НАТО.

Такая группировка никак не могла нести какую-либо угрозу Российской Федерации ни тогда, ни сейчас, тем более, что только на территории Калининградской области находится как минимум 11 тысяч российских военных, а общая численность российской армии – более двух миллионов человек, из них 1 150 628 военнослужащих. Все это позволяет сделать однозначный вывод – нарратив Кремля о намерениях США при помощи военных баз в странах Балтии и Украине захватить Россию – не более, чем миф и дезинформация, предназначенные для оболванивания населения как на территории Российской Федерации, так и других стран.