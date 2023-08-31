Правда, что "украинцы сражаются за территорию, которая десять лет просила Россию о помощи и решила стать частью России на голосовании"?

Журналистка, ведущая подкаста, которая фактически озвучивает нарративы российской пропаганды о войне в Украине – это Натали Морррис . Натали – американская журналистка, которая специализировалась в области науки и технологии. Натали Моррис ошибается практически во всем, о чем говорит в видеоролике. Донецкая и Луганская Народные республики появились в результате действий, за которыми стояла Российская Федерация . В течение довольно продолжительного времени, практически до начала 2020 года, жители Донбасса считали свой регион частью Украины. Нарратив о том, что в течение восьми-десяти лет жители Донбасса просили Россию вмешаться и защитить их от Украины, является ничем иным, как повторением дезинформации, которую распространяет Россия, пытаясь оправдать войну.

Вооруженный конфликт (фактически война – ред.) на Донбассе начался после того, как Россия аннексировала Крым и затем поддержала сепаратистов из Донецкой и Луганских областей. Российские СМИ и пророссийско настроенные эксперты и блогеры утверждают, что с 2014 по 2022 годы, то есть в течение 8 лет, украинская сторона проводила геноцид населения Донбасса. Однако это ложь. Данные, собранные международными миссиями ОСПЧ и ОБСЕ, категорически опровергают любые заявления о каком-либо «геноциде» в Донбассе. Суд ООН подтверждает, что Российская Федерация развязала войну против Украины и несет ответственность за то, что миллионы украинцев стали беженцами. Ни в одном из многочисленных докладов о ситуации с правами человека в Украине, регулярно публикуемых Верховным комиссаром ООН по правам человека, нет и намека на геноцид в Украине. Именно Россия препятствовала продлению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.