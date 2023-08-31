Правда, что "украинцы сражаются за территорию, которая десять лет просила Россию о помощи и решила стать частью России на голосовании"?

Тезисы
«Украинцы сражаются за территорию, которая почти десять лет просила Россию о помощи и решила стать частью России на голосовании. Украинцы сражаются за то, чтобы вернуть эту землю в состав Украины, где та не желает быть. А Россия считает, что должна держать оборону на этом рубеже, потому что эти люди более десяти лет просили Москву вмешаться. С какой стати должны гибнуть молодые украинцы, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины?».
Вердикт
Журналистка повторяет тезисы российской пропаганды, которая стремится оправдать войну с Украиной и аннексию части ее территории. Отсутствует информация, необходимая для того, чтобы понять – происходящее в Украине является результатом агрессии Российской Федерации против жителей этой страны. Появление ДНР и ЛНР, война и разрушение Донбасса также были инспирированы Российской Федерацией. Журналистка совершенно игнорирует факт, что Украина сражается для того, чтобы защитить свое существование. Наш вердикт – манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Журналистка, ведущая подкаста, которая фактически озвучивает нарративы российской пропаганды о войне в Украине – это Натали Морррис. Натали – американская журналистка, которая специализировалась в области науки и технологии. Натали Моррис ошибается практически во всем, о чем говорит в видеоролике. Донецкая и Луганская Народные республики появились в результате действий, за которыми стояла Российская Федерация. В течение довольно продолжительного времени, практически до начала 2020 года, жители Донбасса считали свой регион частью Украины. Нарратив о том, что в течение восьми-десяти лет жители Донбасса просили Россию вмешаться и защитить их от Украины, является ничем иным, как повторением дезинформации, которую распространяет Россия, пытаясь оправдать войну.
Вооруженный конфликт (фактически война – ред.) на Донбассе начался после того, как Россия аннексировала Крым и затем поддержала сепаратистов из Донецкой и Луганских областей. Российские СМИ и пророссийско настроенные эксперты и блогеры утверждают, что с 2014 по 2022 годы, то есть в течение 8 лет, украинская сторона проводила геноцид населения Донбасса. Однако это ложь. Данные, собранные международными миссиями ОСПЧ и ОБСЕ, категорически опровергают любые заявления о каком-либо «геноциде» в Донбассе. Суд ООН подтверждает, что Российская Федерация развязала войну против Украины и несет ответственность за то, что миллионы украинцев стали беженцами. Ни в одном из многочисленных докладов о ситуации с правами человека в Украине, регулярно публикуемых Верховным комиссаром ООН по правам человека, нет и намека на геноцид в Украине. Именно Россия препятствовала продлению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
После того, когда Россия оккупировала в результате полномасштабных военных действий 24 февраля 2022 года часть территории Украины, Кремль объявил незаконные референдумы по присоединению оккупированных территорий. Референдумы вызвали волну категоричных осуждения со стороны мировых лидеров.
Также имеется ряд свидетельств, что доказательства, которыми Российская Федерация воспользовалась для оправдания агрессии против Украины в феврале прошлого года, являются заранее запланированной провокацией со стороны РФ. То, что на востоке Украины имел место геноцид русского населения – очередной пропагандистский миф.
- Источники
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