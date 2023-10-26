Правда, что на “территории Украины появится новое государство – Небесный Иерусалим”?

Тезисы
Проект “Небесный Иерусалим” – это план переселения евреев из Израиля на территорию Украины и создания там нового государства для евреев. Создатели проекта якобы планируют перемещение на территорию Украины порядка 6 миллионов еврее из Израиля и 12 миллионов из России и США. Именно для этого и было организовано обострение между Ираном и Израилем. Генри Киссинджер, известный и влиятельный американский политик говорил об этом во времена президентуры Никсона и Форда. “Генри Киссинджер в 2012 году заявил, что в 2022 году Израиль прекратит существование”, – сообщают авторы видео. “Создание такого государства имеет смысл тем, что более тысячи лет назад на землях Украины существовало государство Хазария, единственное государство, где иудаизм был официальной религией. Именно на земли бывшей Великой Хазарии создатели проекта “Небесный Иерусалим” хотят переселить евреев. Проект “Небесный Иерусалим” возглавляет загадочная фигура украинской политики – Гарри Бер-Кут”, - доносят в своем видео авторы.
Вердикт
Все, о чем говорится в видеосюжете – одна большая ложь. Ни Генри Киссинджер не говорил ничего, что ему приписывают авторы видео, ни евреи не намереваются переезжать на земли Украины. Исторические экскурсы по теме Великой Хазарии тоже более чем сомнительные. Наш вердикт – фейк и антисемитская теория, направленная на распространение ненависти на национальной почве.
Комментарий Детектор лжи
Автор видеоролика путает все, что только возможно: для начала ссылается на репортаж, появившийся в 2018 году, в котором на польском языке рассказывается о проекте “Небесный Иерусалим”. Видеосюжет из 2018 года пересказывает все самые невероятные, махровые и нелепые конспирологические теории о евреях, которые только можно услышать.
Подтверждением этой теории, по их мнению, являются слова Генри Киссинджера, экс-госсекретаря США, который якобы в 2012 году заявил, что “в 2022 году Израиль прекратит существование”. Информация о том, что Генри Киссинджер произнес такие слова, начала распространяться в 2012 году после того, как она была опубликована в колонке “New York Post” от Синди Адамс. Осенью этого же года, на сайте “The Times of Israel” появилась короткая статья, в которой в офис политика опроверг эту информацию.
Информация о Великой Хазарии, которую пробуют “продать” своим зрителям создатели видео, является более чем сомнительной. Так, на самом деле хазары - члены конфедерации тюркоязычных племен, которые в конце 6-го века н. э. создали крупную коммерческую империю, охватывающую юго-восточную часть современной европейской России.
Письменные свидетельства 9-го и 10-го веков утверждают, что хазары массово обратились в иудаизм в 8-м веке. Однако эти, по мнению авторитетных историков, доказательства являются сомнительными: по их словам, отсутствие археологических или других физических доказательств, указывающих на массовое обращение, ставит под сомнение как масштаб, так и историчность этого обращения. Так, Саул Стампфер из Еврейского университета подчеркивает, что в достоверных текстах того периода нет упоминаний об обращении хазар.
По мнению экспертов по кибербезопасности Cyber Policy NASK из Польши, тема “новой Хазарии” или “нового Иерусалима” вписывается в одну из российских матриц дезинформационного влияния, т.е. тем, вокруг которых чаще всего создаются фальшивые новости. Среди других тем - теории заговора, славянофильство, государственный суверенитет или Украина.
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Далее, по мнению авторов видео, эту теорию о создании “Небесного Иерусалима” подтверждает то, что те территории Украины, на которых планируется создание нового еврейского государства (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области) – оккупированы. Здесь создатели видеоролика снова вводят зрителя в заблуждение. На данный момент под временной оккупацией российских войск частично (но не полностью) находятся территории – Херсонской, Запорожской и Днепропетровских областей. Вооруженные силы Украины предпринимаю попытки полностью освободить территорию этих областей.
Также создатели видео усматривают подтверждение своей теории, например, в том, что Владимир Зеленский по национальности еврей. Выдвигая такое предположение, авторы видео демонстрируют антисемитизм и сеют ненависть на национальной почве.
Далее, те, кто стоит за созданием видео, заявляют, что израильтяне не хотят делиться своими системами противовоздушной обороны “Железный Купол”, для того, чтобы украинцы проиграли войну, бежали из страны и таким образом освободили ее для евреев. По мнению авторов видео, в эту теорию укладывается и уничтожение критической инфраструктуры – Украины. Это обильно приправленный ложной информацией фейк. До нападения боевиков ХАМАС на Израиль, Тель-Авив оказывал помощь Украине – например, поставками системы воздушного оповещения.
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Гарри Бер-Кут, который по мнению создателей видео отвечает за реализацию проекта “Небесный Иерусалим”, на самом деле Игорь Беркут, бывший советский кадровый военный, разведчик, впоследствии лидер партии “Великая Украина”. Господин Беркут активно занимается пророссийской и сепаратистской пропагандой, агитирует за срыв мобилизации в ВСУ.
Осенью 2021 года Служба Безопасности Украины сообщила о задержании пророссийского пропагандиста, который летом 2020 года получил подозрение в сепаратизме, но все это время скрывался от следствия. Хотя имя этого человека не было названо, но по косвенным данным можно установить, что это был Роман Василишин, основатель пророссийского сайта “Контрольный выстрел”. Кроме Василишина подозреваемыми были администратор ютуб-канала "Рассвет" Вадим Десятов и луганчанин, лидер партии “Великая Украина” Игорь Беркут (Гекко). В январе 2023 года Украина запретила деятельность партии, созданной Игорем Беркутом.
- Источники
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- СБУ задержала подозреваемого в сепаратизме блогера, больше года скрывавшегося от следствия
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