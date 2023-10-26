Правда, что на “территории Украины появится новое государство – Небесный Иерусалим”?

Проект “Небесный Иерусалим” – это план переселения евреев из Израиля на территорию Украины и создания там нового государства для евреев. Создатели проекта якобы планируют перемещение на территорию Украины порядка 6 миллионов еврее из Израиля и 12 миллионов из России и США. Именно для этого и было организовано обострение между Ираном и Израилем. Генри Киссинджер, известный и влиятельный американский политик говорил об этом во времена президентуры Никсона и Форда. “Генри Киссинджер в 2012 году заявил, что в 2022 году Израиль прекратит существование”, – сообщают авторы видео. “Создание такого государства имеет смысл тем, что более тысячи лет назад на землях Украины существовало государство Хазария, единственное государство, где иудаизм был официальной религией. Именно на земли бывшей Великой Хазарии создатели проекта “Небесный Иерусалим” хотят переселить евреев. Проект “Небесный Иерусалим” возглавляет загадочная фигура украинской политики – Гарри Бер-Кут”, - доносят в своем видео авторы.