31 августа 2023 г. 13:30

Правда, что "Литва и Польша готовы к самостоятельной интервенции в Украине"?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Российские средства массовой информации распространили фрагмент интервью американского экс-военного Дугласа МакГрегора, который заявил, что «Литва и Польша готовы к самостоятельной интервенции в Украине». Объясняем, почему ветеран на пенсии ошибается.



Тезисы

Литва и Польша готовы к самостоятельной интервенции в Украине, не привлекая к этому НАТО. И это абсурдно, потому что эти страны – члены Североатлантического Альянса. И если они войдут на территорию западной Украины, то их расценят, как войска НАТО. Литва, Польша и все, кто присоединятся к этому безумию, будут атакованы Россией. Что остановит Россию и не позволит ей наносить удары по аэродромам в Польше или Литве?

Вердикт

Дуглас МакГрегор ошибается. Хотя Литва, как и Польша, и другие страны Балтии, Европейского Союза и НАТО оказывает военную и гуманитарную помощь Украине, о какой-либо интервенции, вторжении в Украину ни в рамках НАТО, ни самостоятельно речи не идет. Отставной военный из США фактически стал жертвой и одновременно рупором российской дезинформации. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Комментарий Детектор лжи

Сообщения о том, что Литва и Польша, либо поодиночке, либо совместно готовятся к военной интервенции в Украине и намереваются захватить западную часть украинского государства, часто озвучивают российские СМИ, политики и пророссийские блогеры. В качестве доказательств российскими СМИ используются поддельные документы польской и литовской армии, либо ссылки на неназванные источники информации. Россия проецирует свои действия на другие страны, для того, чтобы повлиять на граждан и политиков других стран, а заодно отвлечь их от своих действий.
Ложь

Ни Литва, ни Польша не покушаются на территории других стран, а вот Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами. Литва, страны Балтии, Польша и другие государства, в отличие от Российской Федерации, всегда придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г., Устава ООН и не предпринимают никаких агрессивных действий против своих соседей. Любые попытки военной интервенции со стороны Польши и Литвы в Украине вызовут соответствующую резкую реакцию со стороны руководства Европейского Союза, Североатлантического Альянса и ООН. Членство в этих организациях исключает военные авантюры по отношению к территориальной целостности других стран. А Польша и вовсе одной из первых стран признала независимость Украины в 1991 году.

Напоминаем, что официальная позиция НАТО и его партнеров не предполагает прямого военного вмешательства стран НАТО и партнеров Альянса в войну между Россией и Украиной, причем НАТО заняла эту позицию с ранних дней войны, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией. Отставной военный, очевидно, забыл или не желает упоминать, что НАТО – оборонительный Союз, одним из основополагающих принципов которого является принцип коллективной обороны.

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