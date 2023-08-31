Правда, что "Литва и Польша готовы к самостоятельной интервенции в Украине"?

Тезисы
Литва и Польша готовы к самостоятельной интервенции в Украине, не привлекая к этому НАТО. И это абсурдно, потому что эти страны – члены Североатлантического Альянса. И если они войдут на территорию западной Украины, то их расценят, как войска НАТО. Литва, Польша и все, кто присоединятся к этому безумию, будут атакованы Россией. Что остановит Россию и не позволит ей наносить удары по аэродромам в Польше или Литве?
Вердикт
Дуглас МакГрегор ошибается. Хотя Литва, как и Польша, и другие страны Балтии, Европейского Союза и НАТО оказывает военную и гуманитарную помощь Украине, о какой-либо интервенции, вторжении в Украину ни в рамках НАТО, ни самостоятельно речи не идет. Отставной военный из США фактически стал жертвой и одновременно рупором российской дезинформации. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Ни Литва, ни Польша не покушаются на территории других стран, а вот Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами. Литва, страны Балтии, Польша и другие государства, в отличие от Российской Федерации, всегда придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г., Устава ООН и не предпринимают никаких агрессивных действий против своих соседей. Любые попытки военной интервенции со стороны Польши и Литвы в Украине вызовут соответствующую резкую реакцию со стороны руководства Европейского Союза, Североатлантического Альянса и ООН. Членство в этих организациях исключает военные авантюры по отношению к территориальной целостности других стран. А Польша и вовсе одной из первых стран признала независимость Украины в 1991 году.
Напоминаем, что официальная позиция НАТО и его партнеров не предполагает прямого военного вмешательства стран НАТО и партнеров Альянса в войну между Россией и Украиной, причем НАТО заняла эту позицию с ранних дней войны, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией. Отставной военный, очевидно, забыл или не желает упоминать, что НАТО – оборонительный Союз, одним из основополагающих принципов которого является принцип коллективной обороны.
- Источники
- Готовится ли Польша к вторжению в Украину? Дезинформация!
- Правда ли, что главком ВС Литвы признал, что в Украине воюют военнослужащие литовской армии?
- Резолюция Генеральной Ассамблеи требует прекращения российского наступления на Украине
- Войны России за последние 30 лет и их последствия
- Проекция своих безумных действий на других
- Хельсинкский Заключительный акт
- Ответ НАТО на вторжение России в Украину