Правда, что "Литва и Польша готовы к самостоятельной интервенции в Украине"?

Ни Литва, ни Польша не покушаются на территории других стран, а вот Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами. Литва, страны Балтии, Польша и другие государства, в отличие от Российской Федерации, всегда придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г., Устава ООН и не предпринимают никаких агрессивных действий против своих соседей. Любые попытки военной интервенции со стороны Польши и Литвы в Украине вызовут соответствующую резкую реакцию со стороны руководства Европейского Союза, Североатлантического Альянса и ООН. Членство в этих организациях исключает военные авантюры по отношению к территориальной целостности других стран. А Польша и вовсе одной из первых стран признала независимость Украины в 1991 году.