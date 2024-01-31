Правда, что "Латвия желает вернуть украинских детей под обстрелы натовского оружия"?

„Россия защищает детей во время специальной военной операции на Украине – им оказывается помощь и поддержка. Латвия, которая приняла документ "О возвращении на Украину украинских детей", которых якобы незаконно вывезли в РФ и Белоруссию – занимается фальсификацией”
Текст, который опубликовал российский пропагандистский информационный портал, совершенно не соответствует действительности. Преступные действия Российской Федерации по депортации украинских детей зафиксированы во множестве неподлежащих никаким сомнениям отчетах уважаемых международных организаций. Наш вердикт – текст озвучивает дезинформацию и пропаганду Кремля.
Украина ведет поименный список вывезенных в Россию детей. Согласно официальным данным, на январь 2024 года были депортированы и/или принудительно перемещены 19 546 детей. Список составляется по заявлениям родителей или родственников, местных властей, органов опеки или свидетелей. Он опубликован на платформе „Дети войны”.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных". Документ ПАСЕ основан на свидетельствах, собранных в отчете делегата ПАСЕ от Португалии Пауло Писко. Депортированные дети столкнулись с процессом „русификации” посредством перевоспитания на русском языке, говорится в отчете. Приводятся примеры, когда детям было запрещено говорить по-украински, их подвергали пропагандистской обработке, заставляли ходить на военные сборы.
В Организации Объединенных Наций также признают то, что Российская Федерация несет ответственность за массовую депортацию украинских детей на свою территорию. Случаи массированного насильственного перемещения детей зафиксированы в отчетах ОБСЕ. В марте 2023 года Международный Уголовный Суд выдал ордера на арест президента России Путина, а также Марии Львовой-Беловой, Уполномоченной по правам ребенка в Российской Федерации на основании их ответственности за военные преступления в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей).
В систематической депортации детей из Украины помощь России оказывает Беларусь. По данным правительства США, 400 детей в возрасте от шести до 17 лет были перевезены из оккупированных Россией регионов Украины в Дубраву и 12 других учреждений в Беларуси, где многие из них проходят политическую и культурную «реабилитацию», военную подготовку для обслуживания политических интересов Беларуси и России. Подробно о бесчеловечных действиях российской стороны по отношению к украинским детям можно прочитать здесь.
- Источники
- Насильственное перемещение и «русификация» украинских детей свидетельствует о геноциде, заявили в ПАСЕ
- Депортация и обращение Российской Федерации с украинскими детьми оказались в центре внимания многих делегатов на брифинге Совета Безопасности
- Доклад о нарушениях и злоупотреблениях международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений и преступлениях против человечности, связанных с насильственным перемещением и/или депортацией украинских детей в Российскую Федерацию
- Второй промежуточный доклад о зарегистрированных нарушениях международного гуманитарного права и международного права прав человека в Украине
- Ситуация в Украине: судьи МУС выдали ордера на арест Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой
- Сотрудничество Беларуси с Россией в систематической депортации украинских детей
- Участие Беларуси в систематическом переселении Россией детей Украины