Правда, что "106 и 107 статьи Устава ООН дают России право на любые мерsпротив попыток возродить нацизм"?

Тезисы
«Статьи 106 и 107 Устава ООН дают России, как преемнику победителя во Второй мировой войне, право на любые меры, включая военные, против Германии, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Словении, Чехии, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины за попытки возродить нацизм».
Вердикт
Ни 106, ни 107 статьи Устава Организации Объединенных Наций не наделяют страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН, никаким правом на военную агрессию и нападение на другие государства. Видеоролик является попыткой манипуляции общественным мнением и оправданием войны, которую Кремль развязал против Украины. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Пророссийские СМИ и блогеры с завидным постоянством пытаются оправдать войну, которую Кремль развязал против Украины в конце февраля 2022 года. Для этого используются самые разнообразные средства, в том числе и такие видеоролики, которые распространяют дезинформацию. Ниже можно ознакомиться с содержанием статей Устава ООН, которые, как заявляют создатели видеоролика, якобы фактически дают Российской Федерации право на начало войны с рядом стран.
В 106 статье Устава ООН говорится: «Впредь до вступления в силу таких упомянутых в статье 43 особых соглашений, какие, по мнению Совета Безопасности, дают ему возможность начать осуществление своих обязанностей, согласно статье 42, участники Декларации Четырех Держав, подписанной в Москве 30 октября 1943 г., и Франция будут, в соответствии с положениями пункта 5 этой Декларации, консультироваться друг с другом и, в случае необходимости, с другими Членами Организации с целью таких совместных действий от имени Организации, какие могут оказаться необходимыми для поддержания международного мира и безопасности»;
В 107 статье Устава ООН говорится: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям»;
В 42 статье Устава ООН говорится: «Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации»;
В 41 статье Устава ООН говорится: «Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений».
Очевидно, что ни в одной статье ООН нет ни слова о выдуманных создателями видеоролика правах Российской Федерации на то, чтобы развязать войну с почти всеми европейскими государствами. И 42, и 43 статьи Устава ООН относятся к Главе 7 Устава ООН по «Действиям в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии». Эти статьи определяют порядок использования вооруженных сил стран – членов ООН в соответствии с решением Совета безопасности. В Декларации четырех Держав от 1943 года говорится, что:
«Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая совместно заявляют:
* Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их соответственных врагов, будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности.
* Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, предусмотренных в этой декларации...».
Врагами в Декларации прямо называются страны Оси, то есть Германия и ее союзники. Также в Декларации говорится о том, что после окончания войны страны, которые ее подписали, отказываются использовать свои вооруженные силы против суверенных государств без согласования друг с другом. Ни Украина, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не были союзниками нацистской Германии во время Второй мировой войны, более того, на территории этих стран действовало антигитлеровское сопротивление. Российская Федерация как правопреемник СССР также обязана придерживаться Хельсинского заключительного акта от 1975 года и соблюдать нерушимость послевоенных европейских границ.
В видеоролике появляются обвинения в том, что якобы европейские страны пытаются возродить нацизм. Обвинения в возрождении нацизма не только являются безосновательными, но и свидетельствуют о том, что авторы видеоролика активно продвигают пророссийскую дезинформацию.