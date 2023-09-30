Правда, что «106 и 107 статьи Устава ООН дают России, как преемнику победителя во Второй мировой войне, право на любые меры, включая военные, против попыток возродить нацизм»?

В 42 статье Устава ООН говорится : «Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации»;

В 41 статье Устава ООН говорится: «Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений».

Очевидно, что ни в одной статье ООН нет ни слова о выдуманных создателями видеоролика правах Российской Федерации на то, чтобы развязать войну с почти всеми европейскими государствами. И 42, и 43 статьи Устава ООН относятся к Главе 7 Устава ООН по «Действиям в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии». Эти статьи определяют порядок использования вооруженных сил стран – членов ООН в соответствии с решением Совета безопасности. В Декларации четырех Держав от 1943 года говорится, что: