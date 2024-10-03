2024.10.03 15:11

Информация о задержанных на границе Калининграда украинских сотрудниках разведки – провокация России

 
ru.DELFI.lt
ELTA
fake news
fake news
ФОТО: Shutterstock

В Национальном центре кризисного управления (НЦКУ) подчеркивают, что опубликованная Федеральной службой безопасности (ФСБ) России новость о задержании сотрудников „Военной разведки Украины“ в Калининграде является очередной провокацией режима.

„Информацию, опубликованную российскими спецслужбами и распространяемую контролируемыми государством СМИ, можно рассматривать как очередную провокацию. Эти действия являются попыткой дискредитировать Литву и ее непоколебимую поддержку Украины“, - говорится в комментарии НЦКУ.

Так в центре комментируют информацию о том, что задержанные украинцы якобы пытались проникнуть в Россию с территории Литвы. По версии ФСБ, сотрудники преследовали цель сбора информации об охране границы – об этом сообщается в Telegram-канале ASTRA.

„Дополнительной целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отец которого является сотрудником Главного разведывательного управления Минобороны“, - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ не раскрывает имена задержанных и не предоставила дополнительных доказательств, подтверждающих эту информацию.

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