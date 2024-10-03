Информация о задержанных на границе Калининграда украинских сотрудниках разведки – провокация России

„Информацию, опубликованную российскими спецслужбами и распространяемую контролируемыми государством СМИ, можно рассматривать как очередную провокацию. Эти действия являются попыткой дискредитировать Литву и ее непоколебимую поддержку Украины“, - говорится в комментарии НЦКУ.

Так в центре комментируют информацию о том, что задержанные украинцы якобы пытались проникнуть в Россию с территории Литвы. По версии ФСБ, сотрудники преследовали цель сбора информации об охране границы – об этом сообщается в Telegram-канале ASTRA.