Тезисы видео:

1) Люди массово заражаются во время тестирования, из-за того что тесты оказались зараженными коронавирусом;

2) По мнению авторов видео, этот тезис подтверждает то, что в западных странах несмотря на жесткий карантин, идет рост заразившихся, а в Европе и США ежедневно продолжают умирать тысячи людей;

3) В Германии людей умирает меньше, потому что немцы сами производят незараженные тесты на коронавирус;

4) Авторы видео считают, что их мнение подтверждается, тем что за несколько месяцев до начала пандемии ученые провели Event 2021, симуляцию последствий вспышки эпидемии;

5) Одним из тех, кто стоит за распространением и организацией пандемии стоит Билл Гейтс, миллиардер и филантроп из США;

6) Деятельность Била Гейтса привела к тысячам и тысячам смертей от вакцинации

7) В качестве эксперта выступает президент Беларуси Александр Лукашенко, который в одном из своих интервью сказал, что "ему непонятно, кому была нужна инфекция коронавируса";

8) Главным образом автор видео ссылается на слова или мнение экспертов, специалистов, имена которых не называет

9) На протяжении всего видео авторы ссылаются на неизвестных специалистов, которые по словам создателей видео, утверждают, что коронавирус не страшнее гриппа и сомневаются в том, что требуется вакцинация.

Сторонники славянских ценностей из России распространяют фейки о коронавирусе © Ekrano nuotr.

Комментарий:

1) Сообщения и новости о том, что пандемия распространяется при помощи тестирования инфицированными тестами распространяются с самого начала вспышки коронавируса. Сообщения об инфицированных коронавирусом тестовых наборах были намеренно неверно истолкованы, чтобы убедить читателей и зрителей в том, что тест может привести к заражению коронавирусом. На самом деле заголовки о загрязнении относятся к отчету о неэффективных тестах, вызванных небрежной лабораторной практикой в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в начале пандемии. В полной статье Washington Post, опубликованной в июне прошлого года, подробно излагаются результаты федеральной проверки, в ходе которой выяснилось, что неправильные тесты и лабораторные процедуры вызывают задержки в развертывании программы тестирования CDC. Это не означает, что неисправные тест-наборы могли передать вирус каким-либо пациентам.

Это не значит, что тестирование передаст вам вирус. О том, почему эта новость является ложной от начала и до конца писали наши коллеги из BBC.

2) К важным различиям между коронавирусом и гриппом можно отнести темпы передачи инфекции. Средняя продолжительность инкубационного периода (время от момента заражения до возникновения симптомов) и время генерации (время между заражением одного человека и заражением другого) при гриппе меньше. По оценкам, время генерации при COVID‑19 составляет 5–6 дней, тогда как при гриппе оно составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID‑19. Согласно последним данным, репродуктивное число, то есть количество лиц, которых может заразить один больной, при COVID‑19 находится в диапазоне от 2 до 2,5, что выше, чем при гриппе. Доказательств того, что люди заражаются в результате тестирования, не существует.

3) С момента начала пандемии коронавируса в Германии умерло более 60 тысяч человек, в Великобритании 114 тысяч. Эти люди скончались не потому, что их инфицировали во время тестирования, а чаще всего потому, что они заразились им намного раньше. Большая часть заражений ковидом в основном происходит в помещении. Вирус передается непосредственно при общении, особенно если люди находятся вместе долгое время. Это означает, что вирус может передаваться несколькими путями. Либо посредством инфицированных жидких частиц, которые оседают на человеке (лице, открытых частях тела или одежде), либо через зараженные поверхности. А в душной комнате аэрозольные частицы вируса концентрируются в воздухе, которым дышат те, кто там находится. Так что именно поэтому в домах чаще всего и происходит заражение.

4) Хотя Event 2021 и было реальным событием, связанным с высокопоставленными медицинскими специалистами, лидерами бизнеса и государственными деятелями, заявление о том, что это событие предсказало нынешнюю пандемию или каким-то образом напрямую связано с ней, является необоснованным. Нет никаких оснований полагать, что текущая пандемия будет напоминать симуляцию Event 2021, несмотря на совпадения во времени симуляции.

5) С самого начала пандемии коронавируса, Билл Гейтс является мишенью сторонников конспирологических теорий, которые утверждают, что он является одним из создателей пандемии коронавируса и при помощи вакцин стремится к уничтожению и порабощению человечества.

В своем интервью в конце января международному информационному агентству Reuters, Билл Гейтс сказал, что "миллионы онлайн-сообщений и "сумасшедшие теории заговора" о нем и ведущем американском эксперте по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, вероятно, прижились отчасти из-за сочетания пугающей вирусной пандемии и роста социальной активности в средствах массовой информации. "Никто бы не ожидал, что мы с доктором Фаучи окажемся столь заметны в этих действительно злобных теориях", - отметил Гейтс. - "Я очень удивлен этим. Надеюсь, это пройдет".

6) Откровения Александра Лукашенко о коронавирусе, скорее, свидетельствуют о том, что он является сторонником конспирологических теорий, а обладателем каких-то глубоких знаний в этой области.

7) Попытки сослаться на слова и мнения неких анонимных специалистов или экспертов, которые подтверждают заявления автора видео / текста, как правило являются одним из наиболее характерных признаков манипуляции читателями или зрителями.