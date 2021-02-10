Русскоязычный портал распространяет фейки: экономика Литвы в руинах

Тезисы статьи:

1) В 2020 году экономика Литвы не досчиталась нескольких процентов ВВП. Предприятия многие закрылись, заводы тоже, 25% людей до сих пор находится без работы;

2) Зарплаты Литве из года в год не растут, а компании только закрываются. Перспектив у страны практически нет, потому что у нас научный, туристический, производственный сектора экономики – все находятся в упадке!

3) Евросоюз сильно подкосил Литву и забрал многих наших людей! Примерно 20% от всего населения страны уже уехало за эти 15 лет в Евросоюзе. И это ведь только официальные данные!

4) "Поэтому люди у нас уже начинают ненавидеть Евросоюз. Многие желают выхода из него. Может быть, тогда Литва начнет развиваться быстрее, и сама решать, с кем ей сотрудничать, а с кем нет. Быть может, Россия может стать отличным торговым партнером, и мы снова восстановим свою экономику", – заявляет автор статьи.

Комментарий DELFI:

1) Все без исключения государства почувствовали экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса COVID-19. Тем не менее именно годовой спад экономики Литвы был самым низким среди 11 государств Евросоюза.

В октябре-декабре 2020 года внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по сравнению с тем же периодом 2019 года, сократился на 1,3%, однако по сравнению с третьим кварталом, он вырос на 1,2% и это также был крупнейший рост среди 11-ти стран. Из 11 государств за год наиболее значительно сократилась экономика Испании – на 9,1%, а за квартал – на 4,3% – в Австрии. ВВП Латвии за квартал вырос на 1,1%, а за год – сократился на 1,7%. Эстония пока не предоставила данных.

Для сравнения сокращение ВВП России в 2020 году, было самым значительным с 2009 года и составило 3,1 проц. Росстат также указал на значительное сокращение добавленной стоимости в сфере туризма и общественного питания (-24,1 процента), учреждениях культуры и спорта (-11,4 процента) и транспортной отрасли (-10,3 процента).

2) С 1995 года средняя зарплата в Литве "на руки" увеличилась на 778%, а в Германии всего на 57%, таковы данные Литовского департамента статистики. В 1995 году средняя заработная плата в Литве составляла 105 евро и соответственно 1331 евро в Германии (зарплаты пересчитаны на евро -ред.). В третьей четверти 2020 года – 922 евро в Литве и 2087 евро в Германии. То есть с 1995 г. по III квартал 2020 г. зарплаты в Литве увеличились почти в 9 раз, а в Германии – в 1,6 раза.

Средняя заработная плата в России согласно данным Росстата статистического ведомства составляет 526 евро (может варьироваться от региона к региону, но средняя именно такая – ред.)

Не соответствует истине и заявления, что как местные так и международные компании закрывают свою деятельность в Литве. Приводим названия некоторых компаний, которые начали строительство своих заводов в Литве в прошлом году: Эстонская Harju Elekter строит завод в Паневежисе (конец строительства март 2021 г). Немецкие Rehau (до января 2022 г.) и Bar Cargolift строят заводы в Клайпедской свободной экономической зоне. Международная компания Hella строит завод в Каунасском районе (завод планирует достроить летом 2021 г.). VMG grupė строит завод в Новой Акмяне (до 2022 г.). AQ Wiring Systems (к концу 2021 г.) и Komex построят фабрики в Паневежской свободной экономической зоне. Hill Group строит завод в Клайпедском районе (начало деятельности 2023 г.). Фабрику намерена построить компания Light Conversion, занимающаяся производством лазеров (начало деятельности фабрики начало 2022 г.). Немецкая Homanit строит фабрику в Вильнюсском районе. Teltonika строит фабрику в Вильнюсе (комплекс появится к 2024 г.). Teltonika в строительство завода инвестировала 220 миллионов евро, предполагается что на заводе будет работать около 2000 человек.

3) Согласно данным, которые в ноябре прошлого года опубликовал Департамент статистики Литвы, несмотря на кризис из-за коронавируса за 10 месяцев в Литву въехало 41 600 человек, это на 24,3% больше, чем за тот же период 2019 г. Кроме того на родину вернулось на 12% больше граждан Литвы – 22 300. Только за счет иммиграции в Литве количество жителей в этом году увеличилось на 13 250, эмиграция составила 28 300 человек.

Благодаря тому что Литва является членом Европейского содружества из Фонда восстановления европейской экономики страна должна получить около 2,4 млрд евро субсидий и до 3 млрд евро кредитов для ликвидации последствий пандемии коронавируса. Помимо этого, Литва была крупным получателем финансовой помощи Европейского Союза с самого начала своего вступления в ЕС.

4) Не соответствуют истине и заявления автора статьи, который ссылается на анонимного собеседника из Литвы, который утверждает, что жители страны начинают ненавидеть ЕС. Согласно опросу Евробарометра – жители Литвы больше всех жителей других стран - членов Евросоюза (ЕС) доверяют ЕС и являются самыми большими оптимистами относительно будущего Сообщества. То что они доверяют ЕС, указали 65% респондентов в Литве. С оптимизмом относятся к ЕС жители Дании (60%) и Швеции (59%). Во всем ЕС этот показатель составляет 42%. Как показало исследование, 71% опрошенных в Литве указал, что оптимистично смотрит в будущее ЕС – это также лучший показатель в Сообществе, где оптимисты составляют 58%.