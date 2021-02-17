Тезисы видео:

1) Ученым не удалось выделить вирус SARS-COV-2;

2) Векторные и мРНК вакцины от коронавируса на самом деле являются инструментом генной инженерии, замаскированным под вакцину;

3) Нет никаких доказательств, тому что говорят ученые о том, как будет действовать вакцина. Поразительно, что ученые утверждают, что вакцина не взаимодействует с ДНК человека;

4) “Я призываю не верить никому на слово, особенно производителям вакцин, нужно все проверять самим”, - считает натуропат Екатерина Пронченко;

5) “Считаю, что вирус SARSCOV-2 не существует, это же подтверждают эксперты, это действительно так. Я это не выдумала, я анализирую информацию, которую предоставили вирусологи.

6) “Вирусология — это не инженерия, это не кораблестроение, это намного, намного проще, чтобы разобраться во всей это науке хватит подключить логическое мышление”, - утверждает натуропат Екатерина Пронченко;

Комментарий:

1) Обе женщины, которые высказываются и дискутируют о том, существует ли коронавирус или нет, могут ли вакцины от коронавируса быть безопасными или нет, являются натуропатами.

Натуропатия — разновидность альтернативной медицины, которая основывается на вере в витализм, теорию о том, что не все процессы в живых организмах объяснимы с научной точки зрения и управляются особой естественной энергией, «жизненной силой». Система лечения и профилактики заболеваний, ссылающаяся в основном на естественные природные средства.

Основная методика натуропатии – условное голодание – не изучается и не признаётся медицинской наукой, а результаты её применения не находят объяснения. По мнению научной медицины методики и вещества, применяемые в натуропатии, не всегда являются более безопасными или более эффективными, чем применяемые ею методы лечения;

Эксперты Научного консультативного совета европейских академий (EASAC) опубликовали заявление, в котором раскритиковали претензии на научность гомеопатии и утверждения о ее пользе для здоровья. «Реклама и использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред», — считают европейские ученые и призывают государства, научное и медицинское сообщество вести более последовательную информационно-пропагандистскую деятельность относительно гомеопатии.

2) Вирусология – действительно не инженерия. Учеба на медицинском факультете в Германии длится около шести лет, повышение квалификации и получение права работать врачом-вирусологом – это еще пять лет. Тот, кто успешно прошел оба этапа, может консультировать практикующих врачей и оказывать поддержку в профилактике, лечении и борьбе с инфекционными заболеваниями в клиниках и институтах.

3) Натуропат призывает не верить словам неизвестных нам ученых, но почему в таком случае нужно верить словам неизвестного натуропата Екатерины Пронченко, которая в отличии от ученых, изучавших вирусологию в течении десятков лет, работавших в лабораториях, под жестким контролем изучила все секреты вирусологии самостоятельно при помощи интернета и скорее всего ни разу не работала в лаборатории?

4) Наши коллеги из VoxUkraine писали: “в случае с SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусное заболевание, непосредственно вирус выделили в декабре 2019 года, а в феврале ученые проанализировали геном из 10 022 образцов. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что SARS-CoV-2 был в последствии изолирован в их лаборатории и с тех пор доступен для всех исследователей и ученых. Поэтому, утверждать, что, якобы, этот вирус не существует (как, якобы, и все другие) нет смысла”.

5) Чтобы не утверждала девушка-натуропат, самостоятельно изучавшая вирусологию, но институт имени Пауля Эрлиха в Германии, который отвечает за биомедицинские препараты и вакцины, заявляет, что опасности интеграции мРНК в человеческий геном не существует. У людей геном в форме ДНК находится в ядре клетки. На основании разницы в химической структуре такая интеграция невозможна.

Вывод: девушки прилагают максимум усилий ради создания видимость того, что они раскрыли правду о мировом заговоре, но на самом деле они используют обрывки знаний из интернета и в результате распространяют псевдонаучные теории.