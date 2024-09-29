Правда ли, что житель Японии пошел на пластические операции и даже ампутировал себе ноги, чтобы стать собакой?

Японец по имени Токо потратил два миллиона иен (порядка четырнадцати тысяч долларов) на костюм колли размером с человека. У Токо есть свой канал в социальной сети YouTube - ознакомиться с ним можно здесь . Прочитать интервью Токо, в котором он рассказывает о своем хобби, можно здесь и здесь .

Подчеркиваем, что ни в одном из своих интервью Токо не сообщил что прошел ампутацию конечностей и сотни пластических операций: о чем говорит Токо, так это о том, что заказал и купил за сэкономленные средства реалистичный костюм колли. По словам Токо в костюм колли он переодевается несколько раз в месяц, в оставшееся время он ведет обычный образ жизни человека. Токо утверждает, что трудности, связанные с движениями собаки, побудили его задуматься о подражании другим животным.