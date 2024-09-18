Правда ли, что употребление в пищу картофеля может отравить организм человека?

Teiginiai
“Человек, поевший картошки, становиться вялым, с притупленным сознанием. Замедляется скорость мысли и сознание. Картофель практически не даёт человеку энергии. Характер картофеля слабый и неуверенный. Организм после употребления делается вялым, кислым и безвольным.
Так как просто усваивать крахмалы организм не умеет, должно произойти огромное количество химических реакции по преобразованию сложнейшего крахмала в простые сахара. Только их знает и умеет усваивать организм. Технология превращения крахмала в усваеваемые простые сахара не только сложна, трудоемка, но и значительно растянута по времени (от 2 до 4 часов).
Крахмал делает йод практически не усваиваемым, что приводит ко многим заболеваниям (вплоть до онкологических), но самым специфичным заболеванием является гипотиреоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы. Без достаточного количества витаминов и микроэлементов крахмал практически не усваивается: бродит, гниет, отравляет, закупоривает капиллярную сеть.
От употребления картофеля резко блокируется иммунная система, резко снижается мыслительный процесс. Картофель – очень слизеобразующий продукт, а слизь из организма на 99% не выводится, а остаётся в организме и вызывает рождение новых заболеваний и недомоганий,“ – утверждают авторы видеоролика.
Verdiktas
Видеоролик состоит из пересказа мифов о картофеле, которые не подтверждаются научными исследованиями. Тем не менее есть научные исследования, которые указывают на то, что чрезмерное и неограниченное потребление картофеля в пищу может оказать негативное влияние на организм человека. Однако ученые указывают на то, что картофель не вызывает ухудшения мыслительных способностей, не делает организм „вялым“. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.
Комментарий DELFI:
Картофель является продуктом с высоким содержанием углеводов, в частности крахмала, который действительно требует ферментации и преобразования в глюкозу, но утверждение о том, что картофель делает человека вялым и снижает скорость мыслительного процесса, научно не подтверждено. Углеводы, наоборот, являются основным источником энергии для мозга и тела, а глюкоза способствует поддержанию ментальной активности.Эксперты и ученые сходятся на том, что картофель отличный выбор крахмалистой пищи и хороший источник энергии, клетчатки, витаминов группы В и калия, но одновременно указывают на то, что небезопасно употреблять в пищу поврежденный картофель, зеленый картофель и ростки. Они могут содержать ядовитые химические вещества, которые не могут быть уничтожены при приготовлении пищи. Эти ядовитые химические вещества могут вызывать потоотделение, головную боль, тошноту, рвоту, диарею, боль в желудке, жажду, беспокойство и даже смерть.
Картофель, будучи богатым углеводами, даёт организму энергию. 173 г картофеля содержит около 168 ккал и около 37 г углеводов. Это делает картофель достаточно питательным продуктом для получения энергии. Как о позитивном так и негативном влиянии потребления картофеля в пищу на организм человека можно прочитать здесь.
Доказательства указывают на то, что умеренное потребление картофеля не связано со значительным риском хронических заболеваний, и что он может быть частью здорового питания. Однако воздействие на здоровье сильно различается в зависимости от методов приготовления. Также некоторые исследования выявили положительную связь между употреблением некоторых видов картофеля и картофельных продуктов и увеличением веса. В исследовании 2009 года за 42 696 участниками наблюдали в течение пяти лет. Оно показало, что употребление картофеля связано с увеличением окружности талии у женщин. В другом исследовании изучался рацион питания более 120 000 участников, оно показало, что картофель и обработанные картофельные чипсы являются факторами, способствующими увеличению веса. Однако важно учитывать, как часто вы их едите, сколько съедаете за раз и как их готовите. Помимо этого, существуют и такие научные исследования, которые указывают на то, что длительное употребление картофеля четыре раза в неделю может быть вредным и способствовать заболеванию, вызывающему инсульты и сердечные приступы. С критикой этого исследования можно ознакомиться здесь.
Помимо этого надо понимать, что в пищу нельзя потреблять позеленевший картофель. Зеленый цвет указывает на то, что клубни также увеличили выработку гликоалкалоида, известного как соланин. Соланин защищает картофель и другие растения семейства пасленовых от травоядных и служит для сохранения прорастающей картошки от голодных животных. Соланин считается нейротоксином и употребление его человеком может вызвать тошноту и головные боли, а также может привести к серьезным неврологическим проблемам и даже смерти, если потребить достаточно много. В традиционных медицинских практиках, таких, как аюрведа, существует мнение, что определённые продукты могут создавать „слизь“ в организме. Однако современная наука не подтверждает теории о том, что картофель негативно влияет на иммунную систему или приводит к образованию „слизи“, не выводящейся из организма. Нет научных доказательств того, что картофель вызывает накопление „слизи“ или ослабляет иммунитет.