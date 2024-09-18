Правда ли, что употребление в пищу картофеля может отравить организм человека?

Доказательства указывают на то, что умеренное потребление картофеля не связано со значительным риском хронических заболеваний, и что он может быть частью здорового питания. Однако воздействие на здоровье сильно различается в зависимости от методов приготовления. Также некоторые исследования выявили положительную связь между употреблением некоторых видов картофеля и картофельных продуктов и увеличением веса. В исследовании 2009 года за 42 696 участниками наблюдали в течение пяти лет. Оно показало, что употребление картофеля связано с увеличением окружности талии у женщин. В другом исследовании изучался рацион питания более 120 000 участников, оно показало, что картофель и обработанные картофельные чипсы являются факторами, способствующими увеличению веса. Однако важно учитывать, как часто вы их едите, сколько съедаете за раз и как их готовите. Помимо этого, существуют и такие научные исследования, которые указывают на то, что длительное употребление картофеля четыре раза в неделю может быть вредным и способствовать заболеванию, вызывающему инсульты и сердечные приступы. С критикой этого исследования можно ознакомиться здесь.