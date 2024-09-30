2024.09.30 18:31

Правда ли, что соя оказывает негативное влияние на уровень тестостерона у мужчин?

 
ru.DELFI.lt
Sveikata - 1266
Sveikata - 1266
ФОТО: Shutterstock

„Соя и продукты в составе которых есть соя, если их долго употреблять в пищу могут повлиять негативно на мужской организм и понизить уровень тестостерона“, - утверждают авторы видеоролика, который появился в социальных сетях. Мы решили узнать так ли это на самом деле и вот что выяснилось.

Teiginiai

Соя оказывает негативное влияние на уровень тестостерона у мужчин, длительное потребление соевых продуктов может привести к феминизации мужчин. Исследования, которые это доказывают – замалчиваются и практически недоступны для широкой общественности.

Verdiktas

Фитоэстрогены - это соединения растительного происхождения, по химической структуре схожие с эстрогеном, гормоном, который присутствует в организме каждого человека и важен для здоровья. Большинство продуктов питания содержат лишь небольшое количество фитоэстрогенов и вряд ли вызовут какие-либо положительные или отрицательные последствия для здоровья, если человек потребляет их в умеренных количествах. Для людей с низким уровнем эстрогена добавление в рацион большего количества источников фитоэстрогенов может уменьшить симптомы или риск развития остеопороза. Убедительных научных доказательств того, что соя вызывает снижение тестостерона у мужчин или приводит к феминизации – нет. Исследователи проверяли этот вопрос много раз и пришли к выводу, что соевые продукты можно безопасно включать в рацион без опасений для мужского здоровья. Умеренное потребление сои безопасно для мужских гормонов. Наш вердикт – неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Соя – это растение, которое часто используется в питании. Она богата белком и содержит вещества под названием фитоэстрогены (растительные соединения, схожие по структуре с женским гормоном эстрогеном). Именно из-за фитоэстрогенов люди иногда беспокоятся, что соя может снизить уровень мужского гормона — тестостерона и в итоге привести к тому, что потребляющие сою (либо продукты из сои) мужчины станут более женоподобными.

Скриншот из социальных сетей

Чтобы фитоэстрогены могли повлиять на здоровье, нужно получать как минимум по 40—70 мг изофлавонов каждый день в течение как минимум нескольких месяцев. Однако людям, которые придерживаются традиционной западной диеты, не так просто выполнить это условие. В 100 г свежих соевых бобов в среднем содержится 155 мг изофлавонов. Как и антинутриенты, эти вещества растворяются в воде, поэтому после замачивания их количество в сое уменьшается. А еще они разрушаются при нагревании и ферментации. Поэтому в 100 г супа мисо, соевого мяса и соевого молока содержится всего 41, 34 и 11 мг изофлавонов соответственно. В среднем по 50 мг изофлавонов в день в течение жизни получают только жители азиатских стран и те люди европейского происхождения, кто очень любит блюда из сои и ест не меньше двух порций в день. На долю среднестатистического европейца и американца, которые употребляют сою относительно редко, приходится не больше 2 мг изофлавонов в день. В таких количествах фитоэстрогены на здоровье точно не повлияют. Ученые в работе опубликованной в Science Direct в 2021 году, рассмотрели утверждение о том, что соя снижает тестостерон и составили метаанализ на основе нескольких исследований. Они выяснили, что соя действительно содержит фитоэстроген, который может связываться с рецепторами эстрогена. Однако они же и обнаружили, что соя безвредна и не влияет на уровень эстрогена или тестостерона у мужчин.

Группа ученых в исследовании опубликованном в 2008 году, пришла к выводам, что существует обратная связь между потреблением соевых продуктов и концентрацией спермы, но ученые подчеркивают, что большинство мужчин принимавших участие в исследовании имело избыточный вес или ожирение. А, это именно те факторы которые могли оказать определенное влияние на концентрацию спермы.

Уже в исследовании 2021 года с участием 147 младенцев сравнивалось действие соевых смесей, смесей на основе коровьего молока и грудного вскармливания. В возрасте от рождения до 28 недель различий в уровне тестостерона между группами не было. Однако у группы, получавшей соевую смесь, наблюдался более быстрый рост длины пениса и более медленный рост расстояния между анусом и гениталиями по сравнению с группой, находившейся на грудном вскармливании. Это может свидетельствовать о том, что соя оказывает определенное влияние на половое развитие, однако авторы не заметили никаких вредных последствий. Кроме того, не было выявлено различий между соевой смесью и смесью на основе коровьего молока.

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