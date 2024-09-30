Правда ли, что соя оказывает негативное влияние на уровень тестостерона у мужчин?

Чтобы фитоэстрогены могли повлиять на здоровье, нужно получать как минимум по 40—70 мг изофлавонов каждый день в течение как минимум нескольких месяцев. Однако людям, которые придерживаются традиционной западной диеты, не так просто выполнить это условие. В 100 г свежих соевых бобов в среднем содержится 155 мг изофлавонов. Как и антинутриенты, эти вещества растворяются в воде, поэтому после замачивания их количество в сое уменьшается. А еще они разрушаются при нагревании и ферментации. Поэтому в 100 г супа мисо, соевого мяса и соевого молока содержится всего 41, 34 и 11 мг изофлавонов соответственно. В среднем по 50 мг изофлавонов в день в течение жизни получают только жители азиатских стран и те люди европейского происхождения, кто очень любит блюда из сои и ест не меньше двух порций в день. На долю среднестатистического европейца и американца, которые употребляют сою относительно редко, приходится не больше 2 мг изофлавонов в день. В таких количествах фитоэстрогены на здоровье точно не повлияют . Ученые в работе опубликованной в Science Direct в 2021 году, рассмотрели утверждение о том, что соя снижает тестостерон и составили метаанализ на основе нескольких исследований. Они выяснили , что соя действительно содержит фитоэстроген, который может связываться с рецепторами эстрогена. Однако они же и обнаружили, что соя безвредна и не влияет на уровень эстрогена или тестостерона у мужчин.