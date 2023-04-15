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В социальных сетях появился видеосюжет, автор которого рассказывает о том, что на сайте ООН появилась статья с названием “Преимущества мирового голода”, в которой говорится о том, что мировой голод искусственно был спроецирован мировыми элитами, а ООН оправдывает мировой голод и призывает с ним не бороться. Мы выяснили, что все это – мистификация.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Unsplash / Ninno JackJr

Teiginiai


На сайте Организации Объединенных Наций (ООН) шестого июня этого года появилась статья о пользе мирового голода. После того, как ее прочитало множество людей, статью удалили. В статье автор рассказывает о том, какую пользу получает мировая элита от мирового голода. Автор пишет о том, что голод имеет фундаментальное значение для мировой экономики, о том, что голодные люди самые производительные и работают, потому что люди нуждаются в еде, и поэтому мировой элите выгодно поддерживать голод, чтобы у них было больше дешевой рабочей силы. Люди – рабы голода.

Verdiktas

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Статья о “пользе голода для мировой экономики” на самом деле была опубликована на сайте ООН, однако не как доказательство заговора элит, а как сатира с одной стороны и попытка привлечь внимание общественности к одной из самых главных мировых проблем. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Статья “Преимущества мирового голода” появилась не в этом и даже не в прошлом году, ее автором является профессор кафедры политологии Гавайского университета Джордж Кент, статья была опубликована в UN Chronicle в 2008 году. На данный момент профессор Джордж Кент на пенсии.

Частичная ложь
Частичная ложь
© Ekrano nuotr.

В своей статье, которая сегодня, 14-15 лет после публикации, вызвала ажиотаж сторонников теории заговора, Кент говорит о факторах, которые вызвали и продолжают поддерживать голод во всем мире. На официальном Твиттер-профиле издания UN Chronicle в июле прошлого года появилось следующее сообщение: “эта статья появилась в "Хронике ООН" 14 лет назад как попытка сатиры и не должна была восприниматься буквально. Нам стало известно о ее неудачности, даже как сатиры, и мы удалили ее с нашего сайта”.

Нашим коллегам из AAP FactCheck, австралийского отделения Associated Press, удалось связаться с профессором Джорджем Кентом, который следующим образом прокомментировал развернувшуюся вокруг его статьи шумиху: “цель моей статьи 2008 года состояла в том, чтобы призвать к признанию того факта, что некоторые люди, обладающие властью, сопротивляются усилиям по прекращению постоянного голода, потому что они получают от этого выгоду. Это следует изучить. Мое намерение состояло в том, чтобы призвать к лучшему пониманию проблемы, чтобы мы могли более эффективно бороться с голодом”. Г-н Кент сказал, что в последние недели он получал оскорбительные звонки и электронные письма со всего мира, и сказал AAP FactCheck, что хотел бы извиниться за “то, что я теперь вижу как двусмысленность моей статьи”.

Отдельно нам бы хотелось отметить, что ООН предпринимает массу усилий для того, чтобы справиться с голодом в мире, а не для того, чтобы его каким-то образом поддерживать и реабилитировать. Напомним, что борьба с голодом входит в список 15 Целей Устойчивого Развития ООН, список был утвержден в 2015 года во время 70-й сессии Генассамблеи ООН.

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