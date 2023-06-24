Правда ли, что один процент населения Земли контролирует мир, а все остальное население планеты - их марионетки?

Тезисы
Существует один процент населения Земли, который контролирует мир, четыре процента населения их марионетки, девяноста процентов населения планеты – "спят", пять процентов все знают и пытаются "разбудить" девяносто процентов. Один процент использует четыре процента, чтобы пять процентов не разбудили девяносто процентов.
Вердикт
Создатели видеоклипа пытаются убедить зрителей в том, что существует некий один процент населения Земли, который якобы контролирует человечество. Эта и другие ей подобные конспирологические теории давно и полностью себя дискредитировала. В пояснениях к видеоклипу полностью отсутствует контекст, благодаря которому зрители могли бы понять, что в видео рассказывается о конспирологической теории. Наш вердикт – конспирология и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Неравенство в распределении богатства и власти в мире действительно существует. В соответствии с отчётом Oxfam International, 1% самых богатых людей в мире владеют примерно половиной всего мирового богатства. Согласно данным из "Global Wealth Report 2021" швейцарского банка Credit Suisse, в 2020 году 1,1 % самых богатых взрослых людей планеты принадлежало 45,8 % всего мирового богатства, а 55 % самых бедных — 1,3 %. Однако утверждение о том, что они "контролируют мир" и все остальное человечество, является сильным упрощением и игнорирует множество сложностей и нюансов мировой политики и экономики.
С подробным разбором большинства конспирологических теорий о "мировом правительстве / новом мировом порядке" можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце:
1) Теория о "Новом мировом порядке" (New World Order) говорит о тайной власти элиты с глобалистской повесткой, которая замышляет в конечном итоге управлять миром через авторитарное мировое правительство, заменив суверенные государства-нации. Эта теория утверждает, что многие влиятельные исторические и современные фигуры являются частью заговора, который действует через множество фронтовых организаций, чтобы организовывать значимые политические и финансовые события - от вызова системных кризисов до продвижения спорных политик - на национальном и международном уровнях, как шаги в постоянно развивающемся заговоре по достижению мирового господства.
2) Теория о "теневом правительстве" (Shadow Government) основана на предположении, что реальная и актуальная политическая власть принадлежит не только публично избранным представителям, но и частным лицам, которые упражняют власть за кулисами, вне просмотра демократических институтов. По этому мнению, официальное избранное правительство подчиняется теневому правительству, которое является настоящей исполнительной властью. Некоторые из групп, предложенных этими теориями как составляющие теневого правительства, включают центральные банки, масоны, коммунисты, нацисты, разведывательные агентства, аналитические центры, организованные евреи, Ватикан, иезуиты или католики в целом, а также тайные общества, денежные интересы, инопланетяне и глобалистские элиты и сверхнациональные организации, которые стремятся манипулировать политикой в своих интересах или в целях служения более широкой агенде, скрытой от общественности.
Цель нарратива о теневом правительстве — поставить под вопрос легитимность демократии и правовых институтов. Какой смысл голосовать, если теневое правительство уже правит миром? Какой смысл быть избранным, если Глубинное Государство сопротивляется всем попыткам реформ? Мы, как избиратели, граждане и люди, лишены прав и возможностей из-за повествования о теневом правительстве. В конце концов, повествование предназначено для того, чтобы заставить людей отказаться от голосования или реализации прав на выражение своих взглядов. С разбором конспирологических теорий о "теневом правительстве" можно ознакомиться здесь и здесь.
- Источники
- Богатейший 1% за последние два года накопил почти в два раза больше богатства, чем весь остальной мир вместе взятый
- Почему богатство имеет значение. Глобальный отчет о богатстве
- Конспирологическая теория – Новый мировой порядок
- ВОЗ, Даллес, Рокфеллер, мировое правительство и контроль роста населения — разбор теории заговора
- Конспирологическая теория – теневое правительство
- Почему авторитарным правителям нравится концепция большого заговора
- "Каждый из нас верит в теории заговора". Интервью с ученым Ильей Яблоковым о конспирологии, ютубе, фейкньюс и Михаиле Ефремове