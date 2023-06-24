Правда ли, что один процент населения Земли контролирует мир, а все остальное население планеты - их марионетки?

Тезисы



Существует один процент населения Земли, который контролирует мир, четыре процента населения их марионетки, девяноста процентов населения планеты – "спят", пять процентов все знают и пытаются "разбудить" девяносто процентов. Один процент использует четыре процента, чтобы пять процентов не разбудили девяносто процентов.



Вердикт



Создатели видеоклипа пытаются убедить зрителей в том, что существует некий один процент населения Земли, который якобы контролирует человечество. Эта и другие ей подобные конспирологические теории давно и полностью себя дискредитировала. В пояснениях к видеоклипу полностью отсутствует контекст, благодаря которому зрители могли бы понять, что в видео рассказывается о конспирологической теории. Наш вердикт – конспирология и манипуляция.



Комментарий Детектор лжи