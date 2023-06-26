Правда ли, что количество землетрясений увеличивается и это предвещает конец света?

Тезисы
"В хадисах сказано, что в конце времен будет увеличиваться количество землетрясений: судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. И в христианстве говориться также о землетрясениях как о предвестниках. В Евангелии от Луки в главе 21, стихе 11 говориться, что “будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба“. Сейчас из-за подъема магмы и расширения планеты в геометрической прогрессии растет количество землетрясений, они расширяют свою географию, растёт их магнитуда и глубина. С начала века больших, как сказано в Евангелии, землетрясений, а именно магнитудой свыше 8 баллов, стало больше. Итак, мы видим, что такие предвестники – увеличение землетрясений, наводнений, провалов и пожаров – уже сбываются. Кроме климатических, также и все остальные предвестники - социальные изменения, болезни, технологии, астрономические знамения – уже сбылись”.
Вердикт
Верования о конце света, основанные на религиозных текстах, часто идут вместе с верой в божественное провидение и предопределение. Это является частью религиозной веры и не может быть проверено или опровергнуто научными средствами. Таким образом, в то время как хадисы и Евангелие от Луки могут быть использованы верующими как доказательство наступления конца света в контексте их веры, они не могут служить таковым в контексте научного анализа и для неверующих. Более того, религиозные тексты часто толкуются метафорически и могут быть подвержены различным толкованиям. Так, в религиозных контекстах "конец света" может означать метафизическое или духовное преобразование, а не буквальное уничтожение планеты. Наш вердикт – создатели видеосюжета манипулируют фактами, ряд утверждений о землетрясениях не соответствует действительности.
Комментарий Детектор лжи
Верования о конце света существуют во многих религиях, включая ислам и христианство. Однако важно отметить, что хадисы и Библия обычно интерпретируются в контексте верований и доктрин конкретных религиозных традиций, и их толкование может значительно варьироваться.
В хадисах, преданиях о словах и действия пророка Мухаммада действительно говорится о землетрясениях как о предвестниках конца времён, а в Евангелии от Луки о землетрясениях как о предвестниках конца света.
Утверждение о том, что "из-за подъема магмы и расширения планеты в геометрической прогрессии растет количество землетрясений, они расширяют свою географию, растёт их магнитуда и глубина", вызывает сомнения. Исследования показали, что частота землетрясений магнитудой больше 8.0 не увеличивается, по крайней мере это не было статистически значимо в промежуток времени с 1900 по 2011 год. Также стоит отметить, что количество крупных землетрясений (магнитудой 8.5 и выше) в последние годы не демонстрирует значительного увеличения.
Временное увеличение или уменьшение сейсмичности является частью нормальных колебаний частоты землетрясений. Ученые проанализировали исторические данные о землетрясениях магнитудой более 8,0 и пришли к выводу, что глобальная частота сильных землетрясений сегодня не выше, чем в прошлом. Количество наблюдений землетрясений за последние годы содержит все большее количество землетрясений — не потому, что их стало больше, а потому, что появилось больше сейсмических инструментов, и они могут регистрировать больше землетрясений. На сайте Геологической службы США можно найти список самых больших землетрясений за историю наблюдений, а заодно ознакомиться с мифами, которые окружают это стихийное бедствие. С еще одним списком землетрясений и статистическим данными по ним можно ознакомиться здесь.
***
Термин "расширение планеты из-за подъема магмы" не является общепринятым или стандартным термином в сейсмологии. Земля, как и другие планеты, имеет определенный размер и форму, которые определяются её массой, скоростью вращения и другими физическими свойствами.
Более того, магма не вызывает расширения планеты в целом. Магма, поднимающаяся из глубин Земли, может вызвать вулканические извержения или создавать новую земную кору на дне океана в процессе тектоники плит, но эти процессы не ведут к увеличению размеров планеты в целом.
С другой стороны, есть теория "расширяющейся Земли", которая предполагает, что размер Земли увеличивается со временем. Однако эта теория не поддерживается большинством геологов и сейсмологов, поскольку она не соответствует многим наблюдаемым геологическим и геофизическим данным. В настоящее время преобладающей является теория тектоники плит, согласно которой земные плиты перемещаются, но общий размер Земли остается постоянным.
- Источники
- Хадисы – предания о словах и действиях пророка Мухаммада
- Хадисы о землетрясениях как о предвестниках конца времён
- Евангелие от Луки
- Геологическая служба США – землетрясения происходят все чаще… или нет?
- Глобальный риск сильных землетрясений в последнее время не увеличивался
- Список землетрясений 21 века