Правда ли, что количество землетрясений увеличивается и это предвещает конец света?

"В хадисах сказано, что в конце времен будет увеличиваться количество землетрясений: судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. И в христианстве говориться также о землетрясениях как о предвестниках. В Евангелии от Луки в главе 21, стихе 11 говориться, что “будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба“. Сейчас из-за подъема магмы и расширения планеты в геометрической прогрессии растет количество землетрясений, они расширяют свою географию, растёт их магнитуда и глубина. С начала века больших, как сказано в Евангелии, землетрясений, а именно магнитудой свыше 8 баллов, стало больше. Итак, мы видим, что такие предвестники – увеличение землетрясений, наводнений, провалов и пожаров – уже сбываются. Кроме климатических, также и все остальные предвестники - социальные изменения, болезни, технологии, астрономические знамения – уже сбылись”.