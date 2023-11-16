Правда ли, что "Израиль развязал войну с Палестиной для ослабления Ирана?"

В новом обострении ситуации на Ближнем Востоке виноват не Израиль, а террористическое движение Хамас . Для Израиля столь массивное нападение Хамас стало неожиданностью, из-за чего власти страны подверглись серьезной критике. Подобные видео, использующие старые утверждения политиков, создают у людей ощущение будто “все спланировано заранее” неким мировым глобальным правительством. Утверждения Жириновского пока что верны только в том, что имело место обострение конфликта, однако это не предсказание, а достаточно обоснованное предположение из-за многолетней напряженной обстановки в регионе. Наш вердикт – манипуляция.

В видео демонстрируются отрывки выступлений Владимира Жириновского – бывшего основателя и председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР), известного своим эпатажным поведением и резкими, скандальными высказываниями. Утверждается, что в этих выступлениях Жириновский (умерший в апреле 2022 года) предсказал обострение арабо-израильского конфликта. В этих видео российский политик говорит, что Израиль заинтересован в ослаблении Ирана, для чего развяжет серьезный конфликт и спровоцирует волну беженцев. Все видео оформляются так, чтобы подчеркнуть, будто Жириновский уже тогда все знал и предсказал, а комментарии к таким видео изобилуют утверждениями, вроде “все было спланировано заранее”, “мы смеялись, а он знал заранее”, “он знал планы глобалистов”.

Однако все это – конспирологическое описание проблемы. На самом деле в последнем витке обострения арабо-израильского конфликта виновата террористическая атака движения Хамас, совершенная на Израиль 7 октября 2023 года, когда боевики Хамас прорвали барьер между сектором Газа и Израилем и проникли в близлежащие израильские населённые пункты и на военные объекты. Нападение, вопреки утверждениям Жириновского, произошло неожиданно для Израиля и стало шоком для израильского населения.

Владимир Жириновский произносил множество резких и скандальных речей, которые в России расходились на цитаты. Он также часто стремился делать эффектные предсказания, включая постоянное упоминание третьей мировой войны. В случае с Израилем, Жириновский неоднократно говорил про напряженные ирано-израильские отношения, а также про то, что Израиль не пойдет на примирение и будет пытаться спровоцировать конфликт, чтобы ослабить Иран и вызвать массовую волну беженцев на Кавказ. К этому у Жириновского часто привязывались и упоминание “мирового еврейского закулисья”, и якобы план Киссинджера развязать ядерную войну через Израиль, чтобы США стали гегемоном в мировой политике.

Более того, это нападение стало настолько неожиданным, что спровоцировало целую волну обсуждения как в Израиле, так и в мировом сообществе, того, как это стало возможно. Из наиболее часто упоминаемых причин – то, что в Израиле в день нападения были Шаббат (субботу, в которую Тора предписывает евреям воздерживаться от работы), а также религиозный праздник Симха́т Тора́, из-за чего большинство людей в Израиле, включая военнослужащих находились в расслабленном и менее бдительном состоянии.

Утверждается также, что Хамас удалось успешно обмануть разведывательные службы Израиля и создать иллюзию того, что движение не готово к нападению. В Израиле за неожиданное нападение террористов раскритиковали и правительство Биньямина Ненатьяху, обвинив его в недооценке угрозы со стороны Хамас и в нежелании идти к созданию Палестинского государства из-за ультраправых в коалиционном правительстве Израиля.