Правда ли, что "Израиль развязал войну с Палестиной для ослабления Ирана?"

Тезисы
В видео демонстрируются отрывки выступлений Владимира Жириновского – бывшего основателя и председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР), известного своим эпатажным поведением и резкими, скандальными высказываниями. Утверждается, что в этих выступлениях Жириновский (умерший в апреле 2022 года) предсказал обострение арабо-израильского конфликта. В этих видео российский политик говорит, что Израиль заинтересован в ослаблении Ирана, для чего развяжет серьезный конфликт и спровоцирует волну беженцев.
Все видео оформляются так, чтобы подчеркнуть, будто Жириновский уже тогда все знал и предсказал, а комментарии к таким видео изобилуют утверждениями, вроде “все было спланировано заранее”, “мы смеялись, а он знал заранее”, “он знал планы глобалистов”.
Вердикт
В новом обострении ситуации на Ближнем Востоке виноват не Израиль, а террористическое движение Хамас. Для Израиля столь массивное нападение Хамас стало неожиданностью, из-за чего власти страны подверглись серьезной критике. Подобные видео, использующие старые утверждения политиков, создают у людей ощущение будто “все спланировано заранее” неким мировым глобальным правительством. Утверждения Жириновского пока что верны только в том, что имело место обострение конфликта, однако это не предсказание, а достаточно обоснованное предположение из-за многолетней напряженной обстановки в регионе. Наш вердикт – манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Владимир Жириновский произносил множество резких и скандальных речей, которые в России расходились на цитаты. Он также часто стремился делать эффектные предсказания, включая постоянное упоминание третьей мировой войны. В случае с Израилем, Жириновский неоднократно говорил про напряженные ирано-израильские отношения, а также про то, что Израиль не пойдет на примирение и будет пытаться спровоцировать конфликт, чтобы ослабить Иран и вызвать массовую волну беженцев на Кавказ. К этому у Жириновского часто привязывались и упоминание “мирового еврейского закулисья”, и якобы план Киссинджера развязать ядерную войну через Израиль, чтобы США стали гегемоном в мировой политике.
Однако все это – конспирологическое описание проблемы. На самом деле в последнем витке обострения арабо-израильского конфликта виновата террористическая атака движения Хамас, совершенная на Израиль 7 октября 2023 года, когда боевики Хамас прорвали барьер между сектором Газа и Израилем и проникли в близлежащие израильские населённые пункты и на военные объекты. Нападение, вопреки утверждениям Жириновского, произошло неожиданно для Израиля и стало шоком для израильского населения.
Более того, это нападение стало настолько неожиданным, что спровоцировало целую волну обсуждения как в Израиле, так и в мировом сообществе, того, как это стало возможно. Из наиболее часто упоминаемых причин – то, что в Израиле в день нападения были Шаббат (субботу, в которую Тора предписывает евреям воздерживаться от работы), а также религиозный праздник Симха́т Тора́, из-за чего большинство людей в Израиле, включая военнослужащих находились в расслабленном и менее бдительном состоянии.
Утверждается также, что Хамас удалось успешно обмануть разведывательные службы Израиля и создать иллюзию того, что движение не готово к нападению. В Израиле за неожиданное нападение террористов раскритиковали и правительство Биньямина Ненатьяху, обвинив его в недооценке угрозы со стороны Хамас и в нежелании идти к созданию Палестинского государства из-за ультраправых в коалиционном правительстве Израиля.
В отличие от “предсказаний” Жириновского, многие СМИ и эксперты сошлись на том, что Иран мог либо напрямую стоять за атакой Хамас на Израиль или же косвенно способствовать ей, так как Ирану может быть выгодна дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Издание Politico предположило, что Иран хотел при помощи этой атаки сорвать договор между Саудовской Аравией и Израилем о нормализации отношений (и действительно, пока что заключение этого договора было отложено). Однако прямых доказательств того, что Иран стоял за этой атакой, также нет. Нет и никаких доказательств роли США в последнем обострении конфликта между Израилем и арабскими странами. Наоборот, США были заинтересованы в упоминавшейся выше сделке Израиля и Саудовской Аравии.
- Источники
- Почему ХАМАС атаковал, и почему Израиль был застигнут врасплох
- Удар из Газы: почему атака ХАМАСа застала Израиль врасплох
- Почему ХАМАС смог нанести такой сильный удар? И как теперь поступит Израиль?
- “Это наше 11 сентября”. Как ХАМАС удалось обмануть Израиль и подготовить масштабное нападение?
- Важнейшие израильские газеты были беспощадны к Нетаньяху
- The New York Times: данные разведки показали, что иранские лидеры “были удивлены” атакой ХАМАС на Израиль
- Нападение ХАМАС на Израиль. Причастен ли Иран?
- Иран помогал готовить нападение на Израиль в течение нескольких недель
- Поддерживаемый Ираном ХАМАС совершает крупномасштабные нападения на Израиль
- Иран - единственный, кто может выиграть от нападения ХАМАС на Израиль
- Саудовская Аравия, по данным СМИ, приостановила нормализацию отношений с Израилем