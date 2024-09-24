Teiginiai
Глобалисты в полном объеме контролируют все государственные СМИ всех стран и через них рассказывают, что „Путин козел“, „русские – варвары“.
Verdiktas
Нет никакой отдельной группы „глобалистов“, контролирующих все государственные СМИ в мире. В мире существует слишком много СМИ, которым владеют разные правительства, частные лица или компании или которые спонсирует публика. Поскольку правительства в мире разные, идеи они так же продвигают разные. Более того, различные государственные СМИ в мире в зависимости от правительства в государстве могут либо поддерживать Россию, либо нет, либо быть нейтральны. Многие западные государственные СМИ, наоборот, подчеркивают, что осуждается режим Путина, а не россияне. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Многие люди, верящие в теории заговора (или специально распространяющие их), используют термин „глобалисты“, чтобы обозначить некую группу людей, которая тайно контролирует мировую политику, СМИ и любые процессы, происходящие в мире. По сути, термин „глобалисты“ превратился в синоним „тайного мирового правительства“, потеряв свой изначальный смысл.
„Глобализм“ определятся как „идея предполагающая, что события в одной стране неотделимы от событий в другой и что экономическая и внешняя политика должны планироваться на международном уровне“ или как „убеждение, что экономическая и внешняя политика должна планироваться на глобальной основе, а не служить интересам отдельных стран“. Глобализм не предполагает установления мирового тоталитарного контроля одной группой людей, но стремится больше учитывать возрастающие связи между разными странами (информационные, политические, экономические).
Невозможно утверждать, что некие „глобалисты“ контролируют все государственные СМИ и управляют через них негативным восприятием России в мире. В мире насчитываются тысячи различных СМИ, среди которых есть государственные и общественные (примеры таких СМИ можно посмотреть здесь и здесь) и частные. Эти СМИ продвигают различные точки зрения без следа единого влияния „глобалистов“. Более того, не во всех странах есть „государственные медиа“ в обычном понимании этого слова – например в США нет государственных СМИ на федеральном уровне – только на уровне отдельных штатов.
Есть государственные СМИ и в странах, которые дружественны России и которые продвигают российскую пропаганду в своих государственных СМИ (например, Венгрия). Вряд ли „глобалисты“ (если бы они существовали) контролируют и эти СМИ.
При этом отметим, что угроза манипуляций эмоциями людей через СМИ и особенно социальные медиа действительно существует. Однако эта угроза хорошо изучена и имеет отношение не к таинственным „глобалистам“, а к различным национальным правительствам и политическим партиям, которые намеренно распространяют пропаганду и дезинформацию, или контролируют СМИ в стране.
Всемирный индекс свободы прессы, публикуемый „Репортерами без границ“, показывает, уровень своды СМИ в странах по всему миру. Так, индекс демонстрирует, что в таких странах как Китай или Венесуэла, СМИ подчинены государственному контролю, а независимые СМИ преследуются. В таких странах правительства или отдельные политические силы действительно пытаются манипулировать эмоциями людей через СМИ, однако эти страны также дружественны по отношению к России – по логике пользовательницы Telegram тогда эти медиа не должны контролироваться глобалистами.
Наконец, государственные СМИ стран, которые осуждают режим Путина и войну в Украине также не называют россиян „варварами“, а Путина „козлом“. Более того, лидеры западных стран неоднократно подчеркивали, что их страны не являются „русофобскими“ и что „россияне им не враги“.
Источники
State Media Monitor: the world’s state and public media database
VOXUkraine: To Quote Lies Is Lying. How Hungary’s Government Amplifies Russian Disinformation On Ukraine
University of Oxford: Social media manipulation rising globally, new report warns
GOV.UK: UK addresses Security Council meeting on ’Russophobia’: UK at the UN
White House: Remarks by President Biden Providing an Update on Russia and Ukraine