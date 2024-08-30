Правда ли, что cотни тысяч людей получили тяжёлые сердечные осложнения от мРНК-вакцин?

Teiginiai
Сотни тысяч людей получили тяжелые сердечные осложнения из-за мРНК-вакцин от COVID-19.
Verdiktas
Хотя мРНК-вакцины действительно могут вызывать сердечные осложнения у людей, это случается достаточно редко. Вакцинация от коронавируса с большей вероятностью защитит человека от сердечных осложнений, вызванных самим COVID-19. Наш вердикт – частичная ложь.
Melo detektoriaus komentaras
После начала пандемии COVID-19 и развертывания государствами планов по вакцинированию населения специально разработанными вакцинами от коронавируса, вновь остро встала проблема недоверия части людей вакцинам. Обычно во многих обществах есть так называемые „антиваксеры“. Однако в случае с коронавирусом относительная быстрота разработки вакцин и требования вакцинироваться со стороны государств вызвали дополнительное недоверие к этим вакцинам. Наконец, ситуация осложнилась тем, что люди не понимают, как работают мРНК-вакцины.
Одно из часто распространенных утверждений, что вакцины от COVID-19 были разработаны слишком быстро, поэтому небезопасны и приводят к страшным побочным эффектам, в том числе осложнениям сердца.
Вакцинация действительно может вызывать у людей целый ряд реакций - обычно это повышенная температура, головная боль, ломота в теле и т.п. Такие реакции абсолютно нормальны и связаны с тем, что иммунная система реагирует на вакцину и готовится бороться с вирусом. В отдельных случаях вакцина действительно может вызвать более серьезные побочные эффекты, как тромбоз синусовых вен или воспаление сердечной мышцы.
Данные показывают, что мРНК-вакцины действительно ассоциируются с повышенным риском сердечных осложнений среди отдельных демографических групп - например, среди молодых мужчин. До сих пор не совсем ясно, что именно вызывает такую реакцию. Однако не существует никаких данных о том, что мРНК-вакцины вызывали сердечные осложнения у сотен тысяч людей. Такие осложнения относительно редки (например, около 2-10 случаев на каждые 100 000 вторых доз вакцины Pfizer COVID-19). Более того, взвешивая риски от вакцинации, необходимо помнить, что сам COVID-19 намного более опасен с точки зрения сердечных проблем.
Источники
DW: Нужно ли бояться долгосрочных эффектов вакцин против ковида?
Poknahad M. Cardiovascular complications of COVID-19 vaccines: A review of case-report and case-series studies
Yale News: Yale study reveals insights into post-vaccine heart inflammation cases
NCIRS: How common are severe side effects from COVID vaccines? And how are they detected?
https://ncirs.org.au/how-common-are-severe-side-effects-covid-vaccines-and-how-are-they-detected
https://theconversation.com/cardiovascular-risks-and-covid-19-new-research-confirms-the-benefits-of-vaccination-226130
National Library of Medicine: Cardiac Manifestations of Coronavirus (COVID-19)