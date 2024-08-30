Правда ли, что cотни тысяч людей получили тяжёлые сердечные осложнения от мРНК-вакцин?

После начала пандемии COVID-19 и развертывания государствами планов по вакцинированию населения специально разработанными вакцинами от коронавируса, вновь остро встала проблема недоверия части людей вакцинам. Обычно во многих обществах есть так называемые „антиваксеры“. Однако в случае с коронавирусом относительная быстрота разработки вакцин и требования вакцинироваться со стороны государств вызвали дополнительное недоверие к этим вакцинам. Наконец, ситуация осложнилась тем, что люди не понимают, как работают мРНК-вакцины.

Хотя мРНК-вакцины действительно могут вызывать сердечные осложнения у людей, это случается достаточно редко. Вакцинация от коронавируса с большей вероятностью защитит человека от сердечных осложнений, вызванных самим COVID-19. Наш вердикт – частичная ложь.

Одно из часто распространенных утверждений, что вакцины от COVID-19 были разработаны слишком быстро, поэтому небезопасны и приводят к страшным побочным эффектам, в том числе осложнениям сердца.

Вакцинация действительно может вызывать у людей целый ряд реакций - обычно это повышенная температура, головная боль, ломота в теле и т.п. Такие реакции абсолютно нормальны и связаны с тем, что иммунная система реагирует на вакцину и готовится бороться с вирусом. В отдельных случаях вакцина действительно может вызвать более серьезные побочные эффекты, как тромбоз синусовых вен или воспаление сердечной мышцы.