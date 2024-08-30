2024.08.30 20:46

Правда ли, что cотни тысяч людей получили тяжёлые сердечные осложнения от мРНК-вакцин?

 
ru.DELFI.lt
Širdies smūgis
Širdies smūgis
ФОТО: Shutterstock

Пользователь Threads опубликовал комментарий, в котором утверждает, что сотни тысяч людей получили тяжелые сердечные осложнения из-за мРНК-вакцин от COVID-19. Объясняем, почему это – частичная ложь.

Teiginiai

Сотни тысяч людей получили тяжелые сердечные осложнения из-за мРНК-вакцин от COVID-19.

Verdiktas

Хотя мРНК-вакцины действительно могут вызывать сердечные осложнения у людей, это случается достаточно редко. Вакцинация от коронавируса с большей вероятностью защитит человека от сердечных осложнений, вызванных самим COVID-19. Наш вердикт – частичная ложь.

Melo detektoriaus komentaras

После начала пандемии COVID-19 и развертывания государствами планов по вакцинированию населения специально разработанными вакцинами от коронавируса, вновь остро встала проблема недоверия части людей вакцинам. Обычно во многих обществах есть так называемые „антиваксеры“. Однако в случае с коронавирусом относительная быстрота разработки вакцин и требования вакцинироваться со стороны государств вызвали дополнительное недоверие к этим вакцинам. Наконец, ситуация осложнилась тем, что люди не понимают, как работают мРНК-вакцины.

Одно из часто распространенных утверждений, что вакцины от COVID-19 были разработаны слишком быстро, поэтому небезопасны и приводят к страшным побочным эффектам, в том числе осложнениям сердца.

Скриншот из социальных сетей

Вакцинация действительно может вызывать у людей целый ряд реакций - обычно это повышенная температура, головная боль, ломота в теле и т.п. Такие реакции абсолютно нормальны и связаны с тем, что иммунная система реагирует на вакцину и готовится бороться с вирусом. В отдельных случаях вакцина действительно может вызвать более серьезные побочные эффекты, как тромбоз синусовых вен или воспаление сердечной мышцы.

Данные показывают, что мРНК-вакцины действительно ассоциируются с повышенным риском сердечных осложнений среди отдельных демографических групп - например, среди молодых мужчин. До сих пор не совсем ясно, что именно вызывает такую реакцию. Однако не существует никаких данных о том, что мРНК-вакцины вызывали сердечные осложнения у сотен тысяч людей. Такие осложнения относительно редки (например, около 2-10 случаев на каждые 100 000 вторых доз вакцины Pfizer COVID-19). Более того, взвешивая риски от вакцинации, необходимо помнить, что сам COVID-19 намного более опасен с точки зрения сердечных проблем.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии