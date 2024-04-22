Правда, что "женщины сохраняют и носят живую ДНК каждого мужчины, с которым они вступали в половые отношения"?

Уильям Ф. Н. Чан, один из авторов исследования 2012 года, следующим образом прокомментировал нашим коллегам из международного агентства новостей Reuters текст, опубликованный на сайте YourNewsWire.com и перепечатанный рядом русскоязычных СМИ: „утверждение о том, что половой акт приводит к микрохимеризму, ошибочно и вводит в заблуждение".

Коллега Уильяма Чана, доктор Ли Нельсон в интервью 2018 года сказала: „ любое предположение о том, что мужская ДНК регулярно сохраняется от сексуальных партнеров, не подтверждается ни одним научным исследованием. Наиболее распространенным источником мужской ДНК у взрослой женщины является предыдущая беременность ребенком мужского пола. Мужская ДНК может встречаться у женщин, перенесших потерю беременности или невыявленную беременность”. По словам Ли Нельсон, в некоторых исследования действительно говорится о том, что мужская ДНК может сохраняться в организме женщины, но это непроверенные гипотезы.