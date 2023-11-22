Правда, что видео с самолетом Боинг-747 доказывает существование химтрейлов?

Видео, фрагмент из которого был вырезан и использован для доказательства конспирологической теории о химтрейлах, впервые появилось на YouTube 10 апреля 2013 года. В описании ролика говорится, что в нем показаны учения по сливу воды из баков самолета на большой высоте. Самолет слил из баков 20 500 галлонов воды (77 600 литров воды – ред.) за шесть секунд. Самолет Boeing 747 Supertanker принадлежал американской компании Evergreen и использовался для борьбы с масштабными пожарами с воздуха.

В видеоролике демонстрируются учения по сливу воды из баков пожарного самолета на большой высоте. Самолет слил из баков 20 500 галлонов воды (77 600 литров воды – ред.) за шесть секунд. Самолет Boeing 747 Supertanker принадлежал американской компании Evergreen и использовался для борьбы с масштабными пожарами с воздуха. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Происхождение теории “химтрейлов”:

Сторонники конспирологической теории о химтрейлах верят в то, что “мировое правительство” тайно распыляет c пассажирских самолётов некие “химикаты”, для сокращения численности человечества. Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам.

Однако на самом деле, вопреки заявлениям сторонников теорий заговора, нет никаких фактических или научных доказательств того, что пар, создаваемый самолетами, является загрязненным. В 2016 году группа из 77 ученых провела научный анализ теории химического заговора, но не смогла найти ни одного убедительного доказательства в ее поддержку. Практически все из ученых заявили об отсутствии каких-либо программ атмосферного опрыскивания планеты химикатами с помощью самолетов. Кроме того, в пассажирских самолетах отсутствует свободное место для того, чтобы установить в них внушительные резервуары с химикатами и оборудование, необходимое для их распыления.