Правда, что „в составе газированных напитков есть добавка, которая тормозит развитие детей“?

Teiginiai
“Краситель тартразин, который маркируется кодом Е102, отрицательно влияет на развитие и внимание детей. В недавнем прошлом краситель тартразин был запрещен к использованию во многих европейских странах. Недавние исследования, проводившиеся в Великобритании, показали, что употребление продуктов с содержанием красителя тартразина приводит к повышению гиперактивности и снижению концентрации внимания у детей“, – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Краситель тартразин (код Е102) используется в пищевой и медицинской промышленности. Европейские, американские, британские и другие международные организации, отвечающие за безопасность продуктов питания, определили нормы, при которых использование красителя является безопасным. Именно этих норм и придерживаются производители товаров, которые используют для их окраски тартразин (Е102). По мнению регуляторов, тартразин может вызвать аллергические реакции (зуд и крапивницу) у крайне небольшой части подвергшегося воздействию населения, а связь между потреблением детьми продуктов, в состав которых входят красители, и возможным влиянием таких продуктов на поведение детей, является предметом исследования ученых. Наш вердикт – в видеоклипе отчасти говорится неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Краситель тартразин входит в свод пищевых стандартов Кодекса Алиментариус (свод пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам) под кодом E102. В пищевой промышленности тартразин применяется в различных газированных напитках, таких, как Mountain Dew, Тархун, Тоник и прочие, практически всех производителей. Применяется при производстве мороженого, желе, пюре, супов, йогуртах, горчице и газированных напитках жёлтых цветов всех оттенков, конфетах, тортах.
Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) разрешает использовать тартразин в плавленых сырах, консервированных фруктах или овощах, переработанной рыбе или рыбопродуктах, ароматизированных винах и напитках на основе вин. В 2009 году EFSA пересмотрело имеющиеся данные (в том числе иcследования ученых из британского университета в Саутгемптоне, которые предполагали связь потребления детьми продуктов с красителем Е102 и синдромом дефицита внимания и гиперактивности у детей) и определило, что „имеющиеся научные данные не подтверждают связь между красящими добавками и поведенческими эффектами“. С критическими замечаниями экспертов Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) по отношению к выводам британских исследователей о том, что краситель Е102 может вызвать у детей гиперактивность, подробно можно ознакомиться здесь и здесь. В целом, в EFSA пришли к выводу, что имеются ограниченные доказательства того, что смеси тестируемых добавок оказывают влияние на активность и внимание некоторых детей. Хотя результаты исследования могут быть актуальны для конкретных лиц, проявляющих чувствительность к пищевым добавкам в целом или к пищевым красителям в частности, было обнаружено, что невозможно оценить, насколько распространенной может быть такая чувствительность среди населения в целом.
Источники
Европейский Союз – база данных портала информации о продуктах питания и кормах – информация о использовании тартразина (Е102)
Европейское агентство по безопасности продуктов питания – научное мнение о переоценке Тартразина (Е 102)
Результаты исследования тартразина учеными из университета в Саутгемптоне
Мнение EFSA о результатах исследования тартразина (Е102) учеными из университета Саутгемптона о пищевых добавках и поведении детей
Европейское агентство отвергает связь между гиперактивностью и пищевыми добавками