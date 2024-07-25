Правда, что „в составе газированных напитков есть добавка, которая тормозит развитие детей“?

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) разрешает использовать тартразин в плавленых сырах, консервированных фруктах или овощах, переработанной рыбе или рыбопродуктах, ароматизированных винах и напитках на основе вин. В 2009 году EFSA пересмотрело имеющиеся данные (в том числе иcследования ученых из британского университета в Саутгемптоне, которые предполагали связь потребления детьми продуктов с красителем Е102 и синдромом дефицита внимания и гиперактивности у детей) и определило, что „имеющиеся научные данные не подтверждают связь между красящими добавками и поведенческими эффектами“. С критическими замечаниями экспертов Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) по отношению к выводам британских исследователей о том, что краситель Е102 может вызвать у детей гиперактивность, подробно можно ознакомиться здесь и здесь. В целом, в EFSA пришли к выводу, что имеются ограниченные доказательства того, что смеси тестируемых добавок оказывают влияние на активность и внимание некоторых детей. Хотя результаты исследования могут быть актуальны для конкретных лиц, проявляющих чувствительность к пищевым добавкам в целом или к пищевым красителям в частности, было обнаружено, что невозможно оценить, насколько распространенной может быть такая чувствительность среди населения в целом.