Правда, что "в состав конфет Skittles входит диоксид титана, который может вызвать онкологические заболевания"?

Тезисы
“В составе конфет Skittles находится диоксид титана, который, как доказано, признан настоящим ядом и причиной страшных заболеваний, в том числе и онкологии у детей”.
Вердикт
Диоксид титана в составе конфет Skittles действительно присутствовал, но оснований утверждать, что диоксид титана абсолютно безвреден или вреден настолько, что вызывает онкологические заболевания – нет. В Канаде, Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии диоксид титана считают безопасным для использования в пищевой промышленности. Агентство Европейского Союза считает его возможно небезопасным, но испытывает затруднения с доказательствами. Отметим, что эксперты не выявили прямого риска для здоровья человека, связанного с использованием диоксида титана. В ученом сообществе идут споры и проводятся дополнительные исследования, чтобы окончательно выяснить, является диоксид титана безопасным или все-таки опасным. Также важно рассматривать контекст использования диоксида титана и последние научные данные для обоснованных выводов о его безопасности. В заключение нам бы хотелось добавить: это не значит, что можно безконтрольно потреблять конфеты. Наш вердикт – в видеоролике отсутствует контекст, необходимый для полного понимания ситуации, сложившейся вокруг использования диоксида титана.
Комментарий Детектор лжи
Диоксид титана (TiO2, E171, CI 77891) – это краситель, добавляемый в лекарственные препараты в основном для повышения их визуальной привлекательности. Он также используется в пищевых продуктах, красках и косметике. Его способность поглощать ультрафиолетовое излучение используется в солнцезащитных средствах, но он также защищает ингредиенты лекарств от разрушения, тем самым продлевая их стабильность и, следовательно, срок годности.
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Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в 2021 году опубликовало отчет, в котором выразило сомнение по поводу безопасности E171. В результате использование диоксида титана было запрещено в Европейском союзе. Но уже осенью 2022 года Генеральный суд Европейского Союза отменил заключение о канцерогенности диоксида титана. В своем заявлении Генеральный суд Европейского Союза заявил: “Комиссия допустила очевидную ошибку в своей оценке надежности и приемлемости исследование, на котором была основана классификация и нарушило критерии, согласно которому эта классификация может относиться только к веществу, которое обладает свойством вызывать рак. Требование основывать классификацию канцерогенного вещества на надежных и приемлемых исследованиях не было удовлетворено”.
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Великобритания, США и Канада с выводами европейцев не согласны. Британское Агентство по пищевым стандартам (FSA) инициировало проверку заключения EFSA и в январе 2022 года, публикует документ с промежуточными выводами, что в целом совокупность доказательств не подтверждает выводы, сделанные EFSA. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) оценило безопасность пигмента диоксида титана в качестве красящей добавки в пищевых продуктах, лекарствах и косметических целях, а также в качестве ингредиента солнцезащитных средств. Министерство здравоохранения Канады подтвердило безопасность диоксида титана в пищевых продуктах.
- Источники
- Использование диоксида титана в качестве вспомогательногo вещества в медицинe
- Диоксид титана – что это такое
- Международное агентство по исследованию рака (IARC) – диоксид титана
- Генеральный суд отменяет делегированное постановление Комиссии от 2019 года в той мере, в какой он касается гармонизированной классификации и маркировки диоксида титана как канцерогенного вещества при вдыхании в определенных порошковых формах
- Научная информация о использовании диоксида титана в качестве пищевой добавки