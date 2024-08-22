Правда, что „существовал мост между Индией и Шри-Ланкой, у которого было искусственное происхождение, и ученые нашли на дне моря артефакты, подтверждающее это“?

Teiginiai
“Адамов мост в Индийском океане имеет протяженность пятьдесят километров, а ширина варьируется до четырех километров. По картам до XV столетия мост практически не был затоплен, но тогда возникает логичный вопрос – кто в древние времена смог его построить? Легенда гласит, что переправу строили гиганты, водолазы, которые решили изучить этот мост, обследовали дно возле него, взяли пробы грунта, и было выяснено что невысокий подводный мост представляет собой явную аномалию, поскольку совершенно неожиданно возникает на дне. Также в интернете распространяются кадры, на которых виден водолаз около гигантского шлема. Утверждается, что эти кадры сняты рядом с мостом. Хотя это может быть и фальсификация для привлечения туристов,“ – сообщают авторы видеоклипа.
Verdiktas
Создатели видеоролика занимаются псевдо-историей. „Мост“, который якобы соединял Индию и Шри-Ланку – это цепь островов, у который естественное, то есть природное, происхождение. Гигантский подводный шлем, который якобы нашли водолазы, на самом деле – экспонат парка для дайверов в Испании, рядом с остров Гран-Канария. Наш вердикт: видеоклип – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Мост Адама, известный, как мост Рамы или Рама Сету, представляет собой цепь естественных известняковых отмелей между островом Памбан, также известным, как остров Рамешварам, у юго-восточного побережья штата Тамилнад, Индия, и островом Маннар, у северо-западного побережья Шри-Ланки. Геологические данные свидетельствуют, что мост ранее был сухопутным сообщением между Индией и Шри-Ланкой.
Энциклопедия Британника: существует множество теорий относительно образования моста. Согласно одной из теорий, пролив Палк и залив Маннар когда-то были частью бассейна реки Кавери. Из-за длительных тектонических движений сформировались очертания региона, включая Адамов мост, и особые формы этих форм рельефа способствовали росту кораллов. Коралл застрял в песке, что привело к прерывистой береговой линии, которая теперь называется Мостом Адама. Другая теория предполагает, что береговые течения сбрасывали песок по более или менее прямой линии, а затем над этими песчаными отложениями накапливались кораллы. Исследования, проведенные Геологической службой Индии, установили, что возраст коралла на острове Рамешварам 125 000 лет. Считается, что уровень моря в этом регионе значительно колебался, и песчаные отложения могли образоваться в один из таких периодов низкого уровня моря, когда обнажился морской мост. Другие исследования показывают, что Адамов мост образовался всего около 3500 лет назад.
Название Мост Адама, по-видимому, основано на исламском веровании, что Пик Адама, где библейский Адам упал на землю и стоял в покаянии на одной ноге в течение тысячи лет после того, как был изгнан из рая, находится на Шри-Ланке, и что Адам переправился на полуостров Индия по мосту после своего изгнания из Эдемского сада. В древнем санскритском эпосе „Рамаяна“ (8 век до н. э. – 3 век н. э.) упоминается мост, построенный богом Рамой, чтобы добраться до острова Ланка и спасти свою жену Ситу от Раваны.
В народном поверье Ланка приравнивается к современной Шри-Ланке, а мост описывается как „Сету Рамы“. В отчете Археологической службы Индии не было обнаружено никаких доказательств того, что структура является чем-то иным, кроме естественного образования. В 2007 году Археологическая служба Индии и правительство Индии сообщили Верховному суду Индии в письменном заявлении, что нет никаких исторических доказательств того, что мост был построен Рамой. Американское космическое агентство НАСА утверждает, что снимки, сделанные его астронавтами, не доказывают существования в прошлом искусственного моста, известного, как Адамов мост или мост Рамы. По данным НАСА, мост представляет собой не что иное, как естественную цепь песчаных отмелей, называемую мостом Адама.
В заключение нам бы хотелось добавить, что кадры, которые представляют дайвера около гигантского шлема, не являются доказательством существования чего-либо таинственного, так как были сделаны в парке подводных развлечений на искусственном рифе La Atlantida рядом с островом Гран-Канария (Испания – ред.). В описании парка La Atlantida говорится, что первые элементы парка были установлены в январе 2016 года, а после погружения более 350 элементов разной высоты, веса и формы, проект был завершен в мае 2017 года. Заказать погружение с аквалангом или спустится в подводной лодке на дно океана к затопленным экспонатом может любой желающий.
Источники
„Исследования в области распространения эпоса Рамаяны в Шри-Ланке“. Южная Азия: Журнал исследований Южной Азии
Ислам в переводе: литература, обращение и арабский космополис Южной и Юго-Восточной Азии
Научно-образовательный портал „Большая российская энциклопедия“