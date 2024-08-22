Правда, что „существовал мост между Индией и Шри-Ланкой, у которого было искусственное происхождение, и ученые нашли на дне моря артефакты, подтверждающее это“?

Энциклопедия Британника: существует множество теорий относительно образования моста. Согласно одной из теорий, пролив Палк и залив Маннар когда-то были частью бассейна реки Кавери. Из-за длительных тектонических движений сформировались очертания региона, включая Адамов мост, и особые формы этих форм рельефа способствовали росту кораллов. Коралл застрял в песке, что привело к прерывистой береговой линии, которая теперь называется Мостом Адама. Другая теория предполагает, что береговые течения сбрасывали песок по более или менее прямой линии, а затем над этими песчаными отложениями накапливались кораллы. Исследования, проведенные Геологической службой Индии, установили, что возраст коралла на острове Рамешварам 125 000 лет. Считается, что уровень моря в этом регионе значительно колебался, и песчаные отложения могли образоваться в один из таких периодов низкого уровня моря, когда обнажился морской мост. Другие исследования показывают, что Адамов мост образовался всего около 3500 лет назад.