Правда, что "существуют частоты, которые могут излечить каждое заболевание в теле человека"?

Teiginiai
„Врачи не хотят, чтобы вы это знали, но существуют частоты, которые могут излечить каждое заболевание в вашем теле. Никола Тесла говорил: если ты хочешь понять секрет Вселенной, думай о терминах частот. Если у вас проблемы со сном, слушайте частоту 3 Гц — это успокаивающая частота приведет вас к глубокому и восстанавливающему сну. Если вы испытываете волнение, слушайте частоту 432 герц. Позвольте этой гармоничной вибрации окутать и успокоить ваш обеспокоенный ум. Если вы хотите похудеть, то слушайте частоту 280 Гц. Известно, что эта частота стимулирует обмен веществ и способствует сжиганию жира. Если вы плохо себя чувствуете, то слушайте частоту 528 Гц — это целебная частота принесет облегчение и способствует регенерации вашего тела. Если вы испытываете боль, то слушайте частоту 174 Гц: она способна облегчить ваши страдания и восстановить общее самочувствие. А если вы испытываете упадок энергии, то слушайте частоту 417 Гц – вы вернете утраченную жизненную силу и ощутите прилив энергии”.
Verdiktas
По большей части то, о чем говорится в видеоролике, не имеет подтверждения в серьезных научных исследованиях. Подход, основанный на лечении, либо терапии при помощи звуковых частот, может иметь место (псевдонаучная теория частот сольфеджио – ред.), как способ релаксации или снижения стресса, но не как основной “универсальный” метод лечения физических заболеваний. Также нам бы хотелось добавить, что существует акустическая терапия, которая используется для лечения остеопороза, переломов костей и повреждений связок, однако для этого используются специализированные установки с использованием целевого импульсного ультразвука (1 или 3 МГц) или экстракорпорально ударно-волновой терапии (частота – 1 – 21 Гц). Наш вердикт – все, о чем говорится в видеоролике, по большей части манипуляция и частичная ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Частоты и их воздействие на организм: научно подтвержденных доказательств, что определенные частоты могут излечивать конкретные заболевания или состояния, практически нет. Исследования в области влияния звука на человеческий организм обычно ограничиваются воздействием музыки или звуков на эмоциональное состояние и уровень стресса, но не на конкретные физические заболевания или функции тела.
Специфические частоты и их воздействие:
- **3 Гц для сна**: некоторые исследования показывают, что бинауральные биты могут создавать воспринимаемую частоту около 3 Гц (1 – Герц означает одно исполнение (реализацию) такого процесса за одну секунду, другими словами — одно колебание в секунду. Например, 10 Гц — это десять исполнений такого процесса, или десять колебаний за одну секунду – ред.), могут способствовать релаксации и улучшению сна, памяти, уменьшить тревожность (частота – 4 – 7 Гц), однако утверждения о полном излечении всех проблем со сном научной поддержки не имеют.
- **432 Гц и 528 Гц**: эти частоты популярны среди сторонников "теории лечении при помощи частот", но серьезных исследований, подтверждающих их универсальные лечебные свойства, не существует. О конспирологических теориях и дискуссиях о влиянии частоты 432 Гц можно прочитать здесь.
- **280 Гц и похудение**, **174 Гц и облегчение боли**, **417 Гц и восстановление энергии**: утверждения о том, что именно эти определенные частоты могут иметь такое специфическое воздействие, пока что не подкреплены научными данными. С данными по исследованию терапии высокочастотными токами на абдоминальное ожирение у молодых женщин можно ознакомиться здесь. Тем не менее, есть и такие научные исследования, которые указывают, что стимуляция при помощи частоты 40 Гц может оказать позитивное влияние на больных фибромиалгией, однако в этом конкретном случае ученые указывает на необходимость дальнейших исследований.
В заключение нам бы хотелось добавить, что существует акустическая терапия, которая используется для лечения остеопороза, переломов костей и повреждений связок, однако для этого используются специализированные установки с использованием целевого импульсного ультразвука (1 или 3 МГЦ) или экстракорпорально ударно-волновой терапии (частота – 1 – 21 Гц).
- Источники
- Эффект слуховой стимуляции с использованием дельта-бинауральных ритмов для улучшения сна и настроения после сна: пилотное исследование
- Идеальный слух: музыка 432 Гц и обещание частоты
- Частота – что это такое
- Герц – что это такое?
- Нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что частоты сольфеджио выводят токсины из организма
- Влияние низкочастотной звуковой стимуляции на пациентов с фибромиалгией: клиническое исследование
- Не было доказано, что воздействие на раковые клетки с помощью резонансных частот „излечивает” рак
- Влияние музыки и слуховой стимуляции на тревогу: рандомизированное клиническое исследование
- Обзор импульсного ультразвука низкой интенсивности для терапевтических применений