Правда, что “существует действующий прототип летающей тарелки”?

Тезисы
В 1947 году Отис Карр закончил разработку действующего корабля в форме тарелки, а к концу 1950-х годов он построил несколько других летательных аппаратов. По словам Карра, любой аппарат, ускоренный до вращения вокруг оси относительно его притягивающей инерционной массы, немедленно активируется свободной космической энергией и действует, как независимая сила. В 1959 году Карр получил патент США под номером 2.912.244 на проект космического аппарата OTC-1. Несмотря на то, что патентное бюро США уже много лет не признавало идею вечных двигателей, а устройство Карра использовало именно такой принцип, патент был получен. Но, как это бывает с изобретателями, которые могли бы сделать открытие, способное освободить человечество, в 1960 году Карр был признан виновным в продаже незарегистрированных акций, а в 1961 году к Карру пришли агенты спецслужб и, заявив, что изобретатели своим открытием могут разрушить денежную систему Америки, конфисковали документы, закрыли лабораторию, а Карра отправили в тюрьму на 14 лет.
Вердикт
Отис Карр действительно существовал, но он был скорее талантливым махинатором, чем изобретателем. Тарелка Карра на Луну не улетела, потому что действующего, то есть летающего прототипа он не построил, а макеты, при помощи которых он пускал пыль в глаза инвесторам, оказались липовыми. Карр отправился в тюрьму по простой причине – начал продавать акции своей компании, без соответствующего разрешения со стороны регулирующих органов. Грубо говоря, сел за попытку мошенничества. Наш вердикт – видеоклип хоть и повествует о реальных событиях, но вводит зрителей в заблуждение, сообщая о том, что существовал действующий прототип летающей тарелки, якобы реквизированной властями, Карр отправился в тюрьму на 14 лет, и тарелка приводилась в движение “свободной космической энергией”.
Комментарий Детектор лжи
Биография и ранняя жизнь: Отис Т. Карр родился в Элкинсе, Западная Вирджиния. Он бросил государственную школу в 13 лет. Занимался самообразованием и имел различные профессии, в том числе работал на Западной Мэрилендской железной дороге и ночным клерком в отеле. Интерес Карра к революционным аэрокосмическим концепциям, как сообщается, проявился в конце 1930-х годов.
OTC Enterprises и обещания революционных технологий: В 1955 году Карр основал компанию OTC Enterprises в Балтиморе, штат Мэриленд, с целью производства генератора "свободной энергии" для питания космического корабля. Он начал продвигать свою концепцию космического корабля с круговыми крыльями OTC-X1, утверждая, что он может отправиться на Луну и дальше. Карр обеспечил значительное финансирование своих предприятий, продавая акции и обращаясь к богатым инвесторам и любителям тарелок.
Заявления о связях с Николой Теслой: Карр утверждал, что был учеником и доверенным лицом Николы Теслы, что значительно повышало его авторитет среди последователей. Однако в биографии Джона Дж. О`Нила (личного друга Теслы) “Блудный гений: жизнь Николы Теслы”, впервые изданной в 1944 году, подробно описывается жизнь изобретателя в период предполагаемой дружбы Карра и Теслы, и вообще не содержится упоминаний об Отисе. НЛО-организация Civilian Saucer Intelligence of New York (CSI) пришла к выводу, что Карр ничего не знал об этом человеке и сфабриковал факты о дружбе после того, как услышал о почитании Теслы сторонниками летающих тарелок.
Публичные демонстрации и юридические проблемы: Карр и его компания привлекли внимание общественности заявлениями о предстоящих демонстрациях их космических кораблей. Однако многие из этих демонстраций либо не состоялись, либо не продемонстрировали работоспособность технологии. В одном показательном случае в 1959 году, когда была запланирована демонстрация полета летающей тарелки, Карр заявил, что болен, лег в больницу и не может показать то, что его тарелка в состоянии взлететь. Тарелка Карра не взлетела ни тогда, ни в последствии. ФБР начало расследование в отношении Карра на предмет возможной преступной деятельности и продажи незарегистрированных акций, что привело к судебным разбирательствам. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и штат Оклахома расследовали его за незаконную продажу акций. WKY-TV News снимало судебное заседание, а на их канале YouTube размещены видеоролики, показывающие Карра, его адвоката, сотрудников OTC и интервью окружного прокурора Билла Берри, в котором он обсуждает расследование OTC Enterprises. В конце концов Карр был осужден за продажу незарегистрированных ценных бумаг и отбыл часть 14-летнего тюремного срока.
Чтобы было понятно, как Карр выкачивал деньги из инвесторов, процитируем слова одного из его бывших сподвижников и инвесторов: Бад Госнелл: “Эти люди получили и растратили примерно от трех до четырехсот тысяч долларов и, судя по всему, продолжает извлекать еще больше денег из упрямых, глупых и жадных инвесторов, таких как я…” К этому моменту Госнелл потерял 10 000 долларов, инвестируя в Карра.
Газета Daily Oklahoman от 29 мая 1959 года опубликовала некоторые из наиболее убедительных доказательств против Карра в статье Джима Рида „Трио «Летающая тарелка» приказано прекратить продажи”. „С. Э. Бут, Форт-Уэрт, главный следователь по ценным бумагам регионального офиса SEC сказал, что книга квитанций по опционам, конфискованная в офисе компании в Балтиморе, показывает, что в период с 11 марта 1958 года по 7 февраля 1959 года более 400 человек по всему миру страна заплатила Карру за акции в общей сложности 61 007 долларов. По оценкам Бута, внебиржевая фирма собрала около 150 000 долларов, прежде чем приехать в Оклахома-Сити… после этого дополнительная сумма в 34 997,38 долларов была депонирована в Liberty National Bank”.
Газета Daily Oklahoman от 6 июня 1959 года сообщила, что „Карр и двое его сообщников, Уэйн Ахо, директор по общественной информации, и Лари Кендрик, директор по продажам, обвиняются в продаже акций космического корабля без регистрации в комиссии по ценным бумагам Оклахомы". Арт Миник, следователь окружной прокуратуры, однажды подсчитал, что Карр и его партнеры продали жителям Оклахомы акций на сумму более 50 000 долларов по цене 1 доллар за акцию. Карр отказался давать показания, когда ему было предъявлено обвинение, и был освобожден под залог в 1000 долларов”.
11 января 1961 года Карр снова предстал перед судьей Апелляционного уголовного суда Оклахомы. Первоначальное судебное решение было подтверждено, и Карру было приказано выплатить штраф в размере 5000 долларов. См. протоколы суда: „CARR v. STATE, 1961 OK CR 15, 359 P.2d 606., Номер дела: A-12907, Решение: 11.01.1961, Апелляционный уголовный суд Оклахомы“. После того, когда нужной суммы, чтобы выплатить штраф у него не нашлось, Карр отправился за решетку, но не на 14 лет, а на полгода.
Последующие годы и смерть: Отис Т. Карр провел остаток своих дней спокойно с Элеонорой в Питтсбурге, но страдал от проблем со здоровьем. В какой-то момент он серьезно заболел, и Отис Т. Карр скончался в больнице 20 сентября 1982 года в возрасте 77 лет. Причиной смерти стали пневмония и почечная недостаточность. Элеонора Мэтьюз Карр умерла в возрасте 89 лет 4 февраля 1994 года. Она была похоронена рядом с Отисом на кладбище Аллегейни в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
- Источники
- Блудный гений: Жизнь Николы Теслы
- Жизнь и легенда Отиса Т. Карра: рост внебиржевых предприятий
- Жизнь и легенда Отиса Т. Карра: обратный отсчет до запуска тарелки
- Жизнь и легенда Отиса Т. Карра: Суд над Отисом Т. Карром
- Жизнь и легенда Отиса Т. Карра: Файлы CG-ES
- История Отиса Т. Карра
- Отис Т. Карр – создатель летающих тарелок, которые не взлетели
- WKY-TV News – слушание дела Карра
- Статья в газета Daily Oklahoma от 29 мая 1959 года - „Трио «Летающая тарелка» приказано прекратить продажи”