Правда, что “существует действующий прототип летающей тарелки”?



В 1947 году Отис Карр закончил разработку действующего корабля в форме тарелки, а к концу 1950-х годов он построил несколько других летательных аппаратов. По словам Карра, любой аппарат, ускоренный до вращения вокруг оси относительно его притягивающей инерционной массы, немедленно активируется свободной космической энергией и действует, как независимая сила. В 1959 году Карр получил патент США под номером 2.912.244 на проект космического аппарата OTC-1. Несмотря на то, что патентное бюро США уже много лет не признавало идею вечных двигателей, а устройство Карра использовало именно такой принцип, патент был получен. Но, как это бывает с изобретателями, которые могли бы сделать открытие, способное освободить человечество, в 1960 году Карр был признан виновным в продаже незарегистрированных акций, а в 1961 году к Карру пришли агенты спецслужб и, заявив, что изобретатели своим открытием могут разрушить денежную систему Америки, конфисковали документы, закрыли лабораторию, а Карра отправили в тюрьму на 14 лет.

