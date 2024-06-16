Правда, что "Рокфеллер любил повторять: мне не нужны думающие люди, мне нужны работающие люди"?

Teiginiai
“Рокфеллер любил повторять: мне не нужны думающие люди, мне нужны работающие люди. Работающие люди ничего не соображают: они просто делают, что им говорят. Им говорят, чем питаться – полки супермаркетов, из чего выбирать – говорит реклама. Они даже не задумываются, что возможен иной выбор. Люди не видят и не понимают очевидных вещей, потому что у них замутненный разум. Система заинтересована в следующем – ее элементы должны быть не вполне здоровыми, чтобы у них не было свободной энергии, и глупыми“, – сообщает видеоролик.
Verdiktas
Цитата, которую приписывают Джону Д. Рокфеллеру, патриарху династии Рокфеллеров и некогда самому богатому человеку на Земле, часто приводится сторонниками конспирологических теорий, как пример заговора элит. По мнению конспирологов, элиты таким образом сохраняют низкое образование людей во всему миру, что способствует развитию капитализма и сохранению их привилегированного положения. Однако, на самом деле, нет ни единого упоминания ни в каких источниках, что Джон Д. Рокфеллер высказывался таким образом об образовании. Наш вердикт – недостоверно.
Melo detektoriaus komentaras
Джон Д. Рокфеллер-старший пожертвовал миллионы долларов на дальнейшее государственное образование в Америке. Факт: у миллиардера и филантропа было свое, твердое и четкое мнение о том, как правильно должны функционировать благотворительные организации. В 1903 году Рокфеллер создал свою собственную благотворительную организацию, известную как „Совет по общему образованию“ (GEB). „Совет по общему образованию“ (GEB) действовал до 1964 года, то есть на момент прекращения своей деятельности организация действовала практически шестьдесят один год. Подробно о деятельности „Совета по общему образованию“ (GEB) можно прочитать здесь.
Вкратце:
„Совет по общему образованию“ (GEB) был посвящен делу улучшения образования на всей территории Соединенных Штатов. Его усилия включали ряд ключевых инициатив, направленных на государственное образование на Юге и улучшение медицинского образования. Цель GEB – содействие „развитию образования в Соединенных Штатах Америки, без различия расы, пола или вероисповедания“. Джон Д. Рокфеллер-старший (Дж. Д. Р. старший) первоначально выделил организации 1 миллион долларов, но к 1907 году его пожертвования увеличились до 43 миллионов долларов.
Нашим коллегам из американского издания Snopes удалось выяснить, что впервые цитата об образовании, авторство которой приписывают Рокфеллеру, скорее всего, прозвучала в фильме, который в 2006 году выпустили в эфир сторонники конспирологических теорий.: „Джон Д. Рокфеллер, я думаю, выразил убеждения этой правящей элиты, которая хочет попытаться гомогенизировать нашу систему образования, когда его процитировали: „Мне не нужна нация мыслителей – мне нужна нация рабочих““, – заявил в фильме Джим Маррс. Однако, похоже, что Маррс, сознательно или несознательно исказил слова, но не Рокфеллера а одного из его соратников, Фредерика Тейлора Гейтса, который сыграл важную роль в основании и функционировании „Совета по общему образованию“ (GEB). Фредерик Тейлор Гейтс писал о деятельности (GEB) следующее: „Мы не будем пытаться превратить этих людей или кого-либо из их детей в философов, ученых или людей науки. Нам не нужно поднимать из их числа писателей, редакторов, поэтов или литераторов. Мы не будем искать […] великих художников, живописцев, музыкантов или юристов, врачей, проповедников, политиков, государственных деятелей, которых у нас достаточно… Задача, которую мы перед собой ставим, очень проста и в то же время очень прекрасна: подготовить этих людей, какими мы их находим, к совершенно идеальной жизни именно там, где они есть… Итак, мы организуем наших детей в небольшое сообщество и научим их делать совершенным образом то, что их отцы и матери делают несовершенным образом, дома, в магазинах и на ферме“.
В заключение нам бы хотелось отметить, что создатели и сторонники конспирологических теорий часто приписывают известным людям, как современникам, так и давно умершим, ложные цитаты.
Источники
„Совет по общему образованию – организация, устав, подзаконные акты“, 1902–1950 гг. Офис господ Рокфеллера Records, Советы директоров Рокфеллера, Серия O, Архивный центр Рокфеллера
„Без различия расы, пола или вероисповедания“: Совет по общему образованию, 1903–1964 гг.