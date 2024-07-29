Правда, что „причина шизофрении — это отравление тканей мозга гноем, образовавшимся вследствие неправильного питания, преимущественно пищей животного происхождения“?

Teiginiai
“Изучая вопрос, в чем причина шизофрении, профессор Николаев пришел к революционному в психиатрии выводу: причиной шизофрении является аминотоксикоз мозга, то есть отравление тканей мозга аминами, продуктами распада аммиака. Проще говоря, причиной шизофрении является отравление тканей мозга гноем, образовавшимся вследствие неправильного питания, преимущественно пищей животного происхождения. Придя к такому выводу, профессор Николаев разработал концепцию разгрузочно – диетической терапии. Симптомы даже таких тяжелых психических состоянии исчезали буквально на глазах. Успехи профессора Николаева позволили ему защитить докторскую диссертацию на тему „Разгрузочная диетическая терапия шизофрении и ее физиологическое обоснование“. Успехи профессора Николаева никак не повлияли на современную психиатрию из-за фармацевтического бизнеса, которому невыгодно лечение людей простым голоданием“, - заявляют создатели видеоролика.
Verdiktas
В современном научном сообществе шизофрения рассматривается как заболевание, на появление которого влияют множество факторов, таких, как: генетические, биологические, экологические и психологические, среди которых в том числе и диета. Теория о „аминотоксикозе“ мозга не является признанной в медицинских кругах, однако существуют современные научные исследования, в которых говорится о том, что у больных шизофренией может наблюдаться высокий уровень аминокислот. Наш вердикт – видеоклип вводит в заблуждение, рассматривает вопросы происхождения и лечения шизофрении на уровне знаний, доступных в 1940 – 1960 годов прошлого столетия.
Melo detektoriaus komentaras
По мнению экспертов из Национального института психического здоровья (NIMH) способствовать риску развития шизофрении у человека могут следующие факторы:
Генетика: шизофрения иногда передается по наследству. Однако если один из членов семьи болен шизофренией, это не означает, что другие члены семьи также будут болеть ею. Исследования показывают, что множество различных генов могут увеличить шансы человека на развитие шизофрении, но ни один ген не вызывает расстройство сам по себе. Ученые постоянно проводят исследования, чтобы выяснить причины возникновения заболевания, в том числе исследуется и потенциальная роль аминокислот в возникновении шизофрении.
Окружающая среда: научные исследования доказывают, что сочетание генетических факторов и аспектов окружающей среды и жизненного опыта человека может играть роль в развитии шизофрении. Эти факторы окружающей среды могут включать жизнь в бедности, стрессовые или опасные условия, а также воздействие вирусов или проблемы с питанием до рождения, наконец просто плохое питание. С работами современных ученых о эффективности голодания, изменения диеты больных для лечения шизофрении можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.
Всемирная Организация Здравоохранения подготовила большой материал о происхождении и лечении шизофрении. По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), наука не установила какой-либо одной причины развития болезни. Считается, что шизофрения может быть следствием взаимодействия ряда генетических и внешних факторов. На возникновение и течение шизофрении также могут оказывать влияние психосоциальные факторы. В частности, с повышенным риском данного психического расстройства ассоциируется сильное злоупотребление марихуаной“. Всемирная Организация Здравоохранения также подчеркивает, что „существует целый ряд эффективных подходов к лечению людей с шизофренией, которые включают медикаментозное лечение, семейную терапию, когнитивно-поведенческую терапию и психосоциальную реабилитацию (например, обучение жизненным навыкам).“
Источники
Национальный институт психического здоровья (NIMH) – причины, которые вызывают заболевание шизофренией
Факторы риска шизофрении и биполярного расстройства со стороны окружающей среды и их связь с генетическим риском: текущие знания и будущие направления
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