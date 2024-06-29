2024.06.29 11:38

Правда, что „появятся овощи, фрукты и растения, в состав которых будет входит вакцина, и соответствующие исследования финансирует Билл Гейтс“?

 
ru.DELFI.lt
Kairėje – Billas Gatesas
Kairėje – Billas Gatesas
ФОТО: photosince Julia Zolotova | Delfi koliažas (Shutterstock ir Unsplash)

„Появятся овощи, фрукты и растения, в состав которых будет входит вакцина, и соответствующие исследования финансирует Билл Гейтс“, – сообщает видеоролик, который появился в социальных сетях. Мы решили выяснить, что на самом деле означает маркировка с лягушкой, значит ли это, что в состав продуктов с таким логотипом были тайно добавлены вакцины. И вот что нам удалось найти.

Teiginiai

1) Компания Rainforest Alliance производит и доставляет на мировые рынки продукты, овощи и фрукты, а их официальный спонсор – Билл Гейтс. Такие продукты ни в коем случае нельзя покупать;2) Ученые обещают, что им удастся создать такие генно-модифицированные растения, в составе которых будут находиться вакцины. Одним из таких растений будет банан.

Verdiktas

Теория, что Билл Гейтс стоит за проектом по превращению еды в вакцину, не соответствует действительности. Вакцины не могут быть добавлены в продукты питания, поскольку они являются слишком нестабильными и будут разрушаться в пищеварительном тракте. Исследования создания съедобных вакцин действительно ведутся. Однако на сегодняшний день получить любую из таких вакцин вне рамок испытаний невозможно. Нет никаких причин считать, что в будущем вакцинированные бананы или картофель будут продаваться на прилавках рядом с обычными фруктами и овощами без специальных обозначений. Маркировка продуктов при помощи логотипа с лягушкой означает, то что такие продукты являются экологическими. Создатели видеороликов пытаются запугать зрителей, говорят неправду о продуктах с маркировкой логотипа с лягушкой. Фонд Билла и Мелинды Гейтс делал пожертвование для Rainforest Alliance в 2007 году, а потому не может являться главным спонсором этой организации. Наш вердикт – манипуляция фактами и частичная ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Журнал International journal of agriculture & biology опубликовал статью, в которой сообщалось, что на данный момент разработаны съедобные вакцины против холеры, гепатита, малярии, болезни Ньюкасла, кори и бешенства. В издании International Journal of Food Science and Nutrition также можно прочитать об исследованиях, которые ведутся в области съедобных вакцин. Более подробно о съедобных вакцинах и о их исследованиях можно узнать здесь и здесь. Некоторые из этих препаратов получили одобрение для клинических испытаний на людях или животных. Однако на сегодняшний день получить любую из таких вакцин вне рамок испытаний невозможно. Нет никаких причин считать, что в будущем вакцинированные бананы или картофель будут продаваться на прилавках рядом с обычными фруктами и овощами без специальных обозначений.

Скриншот из социальных сетей

Логотип лягушки на упаковках продуктов означает, что сертифицированный ингредиент был произведен с использованием методов, поддерживающих три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. С требованиями к фермерским хозяйствам, которые они должны выполнить, чтобы получить сертификат от Rainforest Alliance можно ознакомиться здесь, а здесь можно узнать, какие продукты и каких торговых брендов уже получили сертификат. Список сертификатов своих продуктов публикует в Литве, например, торговая сеть Lidl. Также отсутствует информация о том, что были какие-либо пожертвования от Билла Гейтса или его фонда для Rainforest Alliance в 2023 году (новейшие данные). На сайте Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть пожертвование на сумму 5 миллионов 343 тысячи долларов, сделанное в 2007 году. Более чем очевидно, что продукты с логотипом лягушки не являются опасными ни в своем составе, ни содержат каких-либо компонентов вакцин.

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