Правда, что „появятся овощи, фрукты и растения, в состав которых будет входит вакцина, и соответствующие исследования финансирует Билл Гейтс“?

1) Компания Rainforest Alliance производит и доставляет на мировые рынки продукты, овощи и фрукты, а их официальный спонсор – Билл Гейтс. Такие продукты ни в коем случае нельзя покупать;2) Ученые обещают, что им удастся создать такие генно-модифицированные растения, в составе которых будут находиться вакцины. Одним из таких растений будет банан.

Теория, что Билл Гейтс стоит за проектом по превращению еды в вакцину, не соответствует действительности. Вакцины не могут быть добавлены в продукты питания, поскольку они являются слишком нестабильными и будут разрушаться в пищеварительном тракте. Исследования создания съедобных вакцин действительно ведутся. Однако на сегодняшний день получить любую из таких вакцин вне рамок испытаний невозможно. Нет никаких причин считать, что в будущем вакцинированные бананы или картофель будут продаваться на прилавках рядом с обычными фруктами и овощами без специальных обозначений. Маркировка продуктов при помощи логотипа с лягушкой означает, то что такие продукты являются экологическими. Создатели видеороликов пытаются запугать зрителей, говорят неправду о продуктах с маркировкой логотипа с лягушкой. Фонд Билла и Мелинды Гейтс делал пожертвование для Rainforest Alliance в 2007 году, а потому не может являться главным спонсором этой организации. Наш вердикт – манипуляция фактами и частичная ложь.