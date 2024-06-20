Правда, что "Польша дает кредиты Украине в обмен на территориальные уступки“?

Teiginiai
“Многомилионный“ кредит, который Варшава выделила Киеву для организации совместного украино-польского производства боеприпасов, обязывает президента Зеленского расплатиться с долгами в короткие сроки. Если производство не оправдает себя, Зеленский подпишет указ о передаче Львова Польше“, – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Украина действительно получила кредит от Польши. Финансирование намереваются потратить на покупку новой техники, ремонт старой, покупку боеприпасов, совместное производство боеприпасов. Очевидно, что видеоролик – дезинформация и часть российской кампании по влиянию на русскоязычных пользователей интернета. Информация о том, что для расчета по кредиту Украине придется отказаться в пользу Польши от Львова – мистификация и ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Подробно прочитать о том, на каких условиях Польша открыла кредитную линию для Украины и что за эти деньги намеревается приобрести, можно здесь и здесь. По информации польских и украинских источников, Украина будет закупать в Польше оружие, боеприпасы, планируется наладить совместное производство разных видов вооружения. Нет и речи о том, что Украина расплатится с Польшей за этот кредит частью своей территории. Российские и пророссийские средства массовой информации с завидным постоянством распространяют сообщения о том, что соседние с Украиной страны, которые входят в состав Европейского Союза и НАТО, претендуют на части украинской территории. Однако именно Российская Федерация, во главе которой стоит Владимир Путин в 2022 году напала на Украину, аннексировала часть украинской территории и пытается захватить еще. Отметим, что именно Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами.
Ни Дональд Туск, премьер-министр Польши, ни другие лидеры правительств европейских государств не предъявляли территориальных претензий к Украине. Здесь и здесь можно узнать, о чем во время своего первого визита в Киев, 22 января 2024 года, говорил Дональд Туск, глава правительства Польши. Подчеркиваем, что Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.
Источники
Польский кредит для Украины. Вот что они могут получить за эти деньги
Премьер-министр Дональд Туск в Киеве: без независимой Украины нет безопасной Польши и Европы
Польское оружие для Украины в кредит. Крабы, Громы, Росомахи?