Правда, что “никакого перенаселения Земли нет”?

Несостоятелен и аргумент, что “если собрать всех людей вместе, то их можно вместить на территории, сравнимой с Нью-Йорком”. Надо понимать, что не все территории на планете пригодны для жизни человека и производства пищи. Некоторые исследования действительно утверждают, что при оптимальном использовании ресурсов можно прокормить гораздо больше людей, чем сейчас. Однако текущие проблемы с распределением продовольствия, изменением климата и деградацией земель делают это маловероятным на практике. Следует понимать, что существует достаточно много проблем, связанных с выстраиванием логистических цепочек и доставкой необходимого количества продовольствия в нуждающиеся страны. Не совсем соответствует истине информация в видеоролике и о том, что в мире достаточно пресной воды, а новые технологии уже позволяют опреснять моря и океаны. Хотя в мире действительно много пресной воды, она распределена неравномерно и не всегда доступна в нужных местах, часть ее к тому же загрязнена в результате деятельности человека. Опреснение морской воды – перспективная технология, но она остается все еще достаточно дорогостоящей и требует значительных энергозатрат. Существует, однако, надежда, что в будущем такая технология станет более доступной.