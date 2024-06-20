Правда, что "Международный Олимпийский Комитет поплатился за Олимпиаду без русских"?

Toyota, одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Японии, действительно сообщила о том, что планирует перестать быть спонсором Олимпийских игр и прекратить сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК). Однако делает это вовсе не потому, что МОК принял решение в основном не допустить к участию в Олимпийских играх спортсменов из России, так как последняя в 2022 году напала на Украину, а потому что, во-первых, истекает старый контракт, во-вторых, Toyota не довольна тем, как МОК расходует спонсорские средства. Наш вердикт – российские средства массовой информации занимаются манипуляциями и дезинформацией.