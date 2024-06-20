Teiginiai
1) МОК поплатился за Олимпиаду без русских. Главный спонсор ушёл, устроив громкий скандал!
2) Международный олимпийский комитет (МОК) понес серьезные потери из-за решения о лишении русских спортсменов возможности участвовать в олимпийских играх.
3) Игры в Париже станут худшими в мировой истории, так как от участия в играх отстранили сборные России и Беларуси, разрешив спортсменам участвовать только под нейтральным флагом.
Verdiktas
Toyota, одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Японии, действительно сообщила о том, что планирует перестать быть спонсором Олимпийских игр и прекратить сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК). Однако делает это вовсе не потому, что МОК принял решение в основном не допустить к участию в Олимпийских играх спортсменов из России, так как последняя в 2022 году напала на Украину, а потому что, во-первых, истекает старый контракт, во-вторых, Toyota не довольна тем, как МОК расходует спонсорские средства. Наш вердикт – российские средства массовой информации занимаются манипуляциями и дезинформацией.
Melo detektoriaus komentaras
Крупнейшая японская автомобилестроительная компания Toyota планирует перестать быть спонсором Олимпийских игр и прекратить сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом можно прочитать в сообщении, которое опубликовало информационное агентство Kyodo: „по словам источников, некоторые сотрудники Toyota недовольны тем, как распоряжаются спонсорскими деньгами, поскольку считают, что они не используются эффективно для поддержки спортсменов и популяризации спорта“. Действующий четырехлетний контракт Toyota с МОК (истекает по окончании Олимпиады-2024 в Париже, событие пройдет с 26 июля по 11 августа) оценивается в $835 млн. Помимо Toyota, в ТОП спонсоров входят: ABInBev, Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Deloitte, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung и Visa.
Нежелание Toyota продолжать спонсировать МОК, по сообщениям некоторых источников, не совсем связано с нецелевым расходованием средств. Это, в том числе, огромные затраты Японии на проведение Олимпиады-2021 и коррупционные скандалы, которые сопровождали это событие: окончательная сумма составила почти $13 млрд, что вдвое больше первоначальной оценки. В Тойота посчитали, что спонсировать убыточное мероприятие в дальнейшем бессмысленно. Согласно другой версии, решение Toyota, помимо всего прочего, объясняется постепенным падением популярности Олимпийских игр, особенно среди молодежи до 35 лет.
Российские атлеты по решению МОК допущены до парижской Олимпиады в нейтральном статусе, но при этом они не могут соревноваться в командных видах спорта. К участию в Играх не допустят спортсменов, открыто поддерживающих специальную военную операцию (СВО) и имеющих отношение к силовым структурам.
Источники
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Toyota расторгает спонсорский контракт на Олимпийские игры высшего уровня после Игр в Париже
Японский автопроизводитель Toyota намерен прекратить масштабное спонсорство Олимпийских игр
Toyota прекращает спонсорство Олимпийских игр, недовольная тем, как были использованы деньги
Действуют строгие условия допуска, поскольку Исполнительный комитет МОК утверждает индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года