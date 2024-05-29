“Литва повысит налоги населению и бизнесу, чтобы покрыть более высокие расходы на оборону и Украину. Министр финансов Гинтаре Скайсте сообщила СМИ, что правительство стремится получить дополнительно 400 млн евро, чтобы обеспечить военные расходы в размере 3% от ВВП в 2025 году. Дополнительные средства будут направлены на финансирование развертывания немецкой бригады, а также на укрепление обороноспособности,“ – такое сообщение распространил ряд пророссийски каналов в социальных сетях.

Российские пропагандисты добавили всего лишь одну фразу „и Украину“ к сообщению о том, что Литва намеревается повысить налоги для увеличения финансирования обороны страны до 3 проц. ВВП за 2025–2030 годы. Литва вынуждена повысить налоги на свою оборону, а не для финансирования обороны других стран именно из-за того, что Российская Федерация оказалась агрессивным соседом и начала в 2022 году полномасштабную войну с Украиной. Наш вердикт – текст в пророссийских социальных сетях отчасти является манипуляцией, отчасти искажает смысл первоначального сообщения министерства финансов Литвы.