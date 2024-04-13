Правда, что “корень одуванчика может убить 98 процентов раковых клеток за 48 часов”?

Тезисы

Вердикт

Полезные свойства одуванчика не означают, что он может заменить стандартные методы лечения онкологических заболеваний. Ни одно опубликованное клиническое исследование не доказало противораковый эффект экстракта корня одуванчика. Те исследования и результаты, которые опубликованы, проводились на клетках, в пробирках. Данных о том, какое воздействие окажет экстракт из корня одуванчика на организм человека, нет. Использование одуванчика или любого другого растительного средства вместо стандартного медицинского лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья. Наш вердикт – манипуляция и частичная неправда.

Комментарий DELFI

В 2016 году ученые из Виндзорского университета в Канаде опубликовали результаты своего исследования, что экстракт корня из одуванчика вызывает гибель более чем 95% клеток рака толстой кишки в течение 48 часов. Но это наблюдение канадских ученых было основано на результатах наблюдения эксперимента in-vitro, то есть в пробирке. В исследовании, опубликованном в 2019 году, о влиянии корня одуванчика на раковые клетки простаты, ученые из Виндзорского университета также говорили об использовании экстракта совместно с курсом химиотерапии, а не вместо него. Сиярам Панди, профессор химии и биохимии и один из соавторов исследований, сообщил нашим коллегам из издания USA TODAY, что „хотя большинство (раковых) клеток погибают в течение 48 часов, но это не означает, что пациент, принявший одуванчик либо экстракт из его корня, вылечится за 48 часов”.