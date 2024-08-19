Правда, что „использование алюминиевой фольги при приготовлении еды может привести к опасным заболеваниям“?

“У тех, кто использует алюминиевую фольгу для выпечки, будет в два раза больше алюминия в крови, чем у людей, которые так не делают. Тестирование крови показало, что это может привести к повреждению ДНК. Исследования показывают, что если фольга обернута вокруг мяса, чего-то кислого или соленого, или если фольга сочетается с другим металлом, например, ложится на противень из нержавеющей стали, а сверху мясо прикрывается алюминиевой фольгой – это увеличивает шансы проникновения алюминия в пищу. Содержание алюминия в пище, в приготовлении которой использовалась алюминиевая фольга, может быть даже в сорок раз больше, чем в пище, которая готовили без алюминиевой фольги,“ – сообщают в видеоклипе.