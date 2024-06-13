Правда, что „человечеству готовят цифровую ловушку в виде мировой цифровой валюты – CBDC“?

1) Банковская система практически всех стран работает над одним общим проектом. Внешние конфликты, которые людям транслируют СМИ, скрывают внутренний бизнес-проект, для которого требуется объединение. 2) Человечеству готовят цифровую ловушку, в которой больше зависимости, чем свобод, сильнее контроль и меньше выбора. Этот проект называется CBDC, то есть цифровые валюты центральных банков для населения. То есть эта валюта, которая полностью контролируется и лимитируется центробанком. Каждый человек станет счастливым обладателем цифрового кошелька, и только через этот цифровой кошелек у него будет возможность получать или отдавать деньги. Наличными деньгами пользоваться будет нельзя, они превратятся в сувениры.3) Контроль за населением – если вы нарушаете закон, правила или ваше поведение кажется подозрительным для государственных органов (например, у вас не те политические взгляды), кошелек вам могут отключить. Ни одна ваша идея — продать или купить — не будет совершаться без ведома и контроля со стороны Центробанка вашей страны.