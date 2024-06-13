Правда, что „человечеству готовят цифровую ловушку в виде мировой цифровой валюты – CBDC“?

Teiginiai
1) Банковская система практически всех стран работает над одним общим проектом. Внешние конфликты, которые людям транслируют СМИ, скрывают внутренний бизнес-проект, для которого требуется объединение. 2) Человечеству готовят цифровую ловушку, в которой больше зависимости, чем свобод, сильнее контроль и меньше выбора. Этот проект называется CBDC, то есть цифровые валюты центральных банков для населения. То есть эта валюта, которая полностью контролируется и лимитируется центробанком. Каждый человек станет счастливым обладателем цифрового кошелька, и только через этот цифровой кошелек у него будет возможность получать или отдавать деньги. Наличными деньгами пользоваться будет нельзя, они превратятся в сувениры.3) Контроль за населением – если вы нарушаете закон, правила или ваше поведение кажется подозрительным для государственных органов (например, у вас не те политические взгляды), кошелек вам могут отключить. Ни одна ваша идея — продать или купить — не будет совершаться без ведома и контроля со стороны Центробанка вашей страны.
Verdiktas
Цифровые валюты центральных банков разрабатываются для улучшения финансовых систем, а не для создания „ловушки“ для человечества в глобальном масштабе или тотального контроля над населением. Концепция цифровых денег не предусматривает всего того, о чем говорится в видео, а именно установления тотального контроля. Вся эта теория – плод воображения автора. Ни создание электронных кошельков, ни ввод цифровой валюты – евро, доллара, рубля или юаня – не является свидетельством установления тотального цифрового рабства. Однако также следует понимать, что CBDC – это новая технология, которая может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, поэтому в настоящий момент ведутся активные обсуждения не только, как максимально использовать выгоду от внедрения CBDC, но и исключить негативные последствия для общества. Создатели видеоролика манипулируют фактами о цифровых валютах, либо представляют их в гротескном искаженном виде, чтобы вызвать панику у зрителей. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Банковская система в каждой стране, как правило, независима и регулируется собственным центральным банком. Хотя существует международное сотрудничество между банками, например, через Банк международных расчетов (BIS) или Международный валютный фонд (МВФ). Это сотрудничество не означает, что все банки работают над одним общим проектом.
Цифровые валюты центральных банков (CBDC) разрабатываются во многих странах (на начало июня 2024 года CBDC действовали в трех странах, а разработки или внедрение этой концепции изучались в 131 стране – ред.). Эти валюты представляют собой цифровую форму национальной валюты и могут предложить несколько преимуществ, таких, как более быстрые и безопасные транзакции, снижение затрат на печать и транспортировку наличных денег. CBDC могут быть разработаны с разными уровнями контроля и конфиденциальности. Более подробно о CBDC можно узнать здесь и здесь. Хотя CBDC действительно вызывают дискуссии о приватности и контроле, называть это цифровой ловушкой – значительное преувеличение. Важно различать реальные технические аспекты CBDC от теорий заговора. Европейские страны, помимо исследования перспектив ввода CBDC, работают над внедрением в Европейском Содружестве кошелька цифровой идентификации (DIW) к 2025 – 2026 годам. Европейские законодатели в курсе того, что ввод кошельков цифровой идентификации сопряжен с высоким риском и требованиям к защите личной и чувствительной информации, именно поэтому и ведутся пилотные работы.
Заявление, что любой человек может быть отключён от системы за „не те политические взгляды“, является спекулятивным и необоснованным. Государственные органы уже сейчас могут заблокировать банковские счета в рамках расследования преступлений. CBDC могут дать им дополнительные инструменты для контроля, но это не значит, что они будут использоваться произвольно. В демократических странах существуют законы, защищающие права граждан, включая право на финансовую приватность.
Источники
Виртуальный справочник МВФ по цифровым валютам центральных банков (CBDC)
В каких странах и на какой стадии находятся разработки цифровой валюты
Все что нужно знать о планах ввода цифровых идентификационных кошельках в Европейском Союзе