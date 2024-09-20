2024.09.20 10:56

Правда, что "Билл Гейтс несет ответственность за создание комаров-мутантов"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: National Institute of Allergy and Infectious DiseasesLUDOVIC MARIN | Delfi koliažas (Unsplash ir AFP / Scanpix)

„Билл Гейтс несет ответственность за создание комаров-мутантов, из-за которых в США несколько городов закрыли на карантин“, – сообщает видеоклип, который появился в социальных сетях. Мы решили узнать, на самом ли деле Билл Гейтс, американский филантроп и миллиардер, несет ответственность за создание комаров-мутантов и города под карантином. И вот что мы узнали.

Teiginiai

Билл Гейтс несет ответственность за создание комаров-мутантов, из-за которых в США несколько городов закрыли на карантин.

Verdiktas

Комары Aedes aegypti не могут переносить малярию, поэтому ни малярия, ни восточный лошадиный энцефалит (шесть случаев в 2024 году – ред.) никак не связаны с генетически модифицированными комарами и тем более Биллом Гейтсом. Города в США на карантин не закрывали, городские власти Дугласа, Оксфорда, Саттона и Вебстера в конце августа призвали жителей этих городов быть осторожнее в пик укусов комаров, заканчивая прогулки на свежем воздухе не позднее 18:00 до 30 сентября и не позднее 17:00 до первых сильных заморозков. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указано, что ежегодно в США фиксируется в среднем 11 случаев заражения человека вирусом восточного лошадиного энцефалита. Наш вердикт: видеоклип – манипуляция фактами и частичная ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Организация The World Mosquito Program принадлежит не Биллу Гейтсу, а австралийскому Университету Монаша. Комары Aedes aegypti (так называемые египетские комары – ред.), выведенные в рамках программы, не являются генетически модифицированными. Они являются носителями природной бактерии Wolbachia, которая в организме насекомого конкурирует с вирусами таких заболеваний, как денге, зика и чикунгунья, снижая возможность их передачи человеку. Присутствие бактерии в организме насекомого затрудняет размножение вирусов, поэтому вероятность передачи вируса человеку значительно снижается. Комары, являющиеся носителями бактерии Wolbachia, передают ее из поколения в поколение. Отдельно нам бы хотелось отметить, что Комары вида Aedes aegypti не могут быть переносчиками малярии. Эту болезнь разносят другие, более мелкие комары рода Anopheles, причем заражают людей исключительно самки.Всемирная программа борьбы с комарами (The World Mosquito Program) не принадлежит Биллу Гейтсу или его фонду. Как мы уже упоминали программа принадлежит австралийскому Университету Монаша, который в рамках программы привлек к работе экспертов и ученых самых разных специальностей. WMP работает при поддержке партнеров, Фонд Билла и Мелинды Гейтс входит в их число с 2004 года, однако является всего на всего одним из многих партнеров с которыми сотрудничает Университет Монаша в рамках Всемирная программы борьбы с комарами.

Скриншот из социальных сетей

Модифицированных генетически комаров Aedes aegypti выпустили во Флориде в 2021 году. Грубо говоря, цель состоит в том, чтобы модифицированные комары спаривались с самками и передавали им генетическое изменение в белке, которое сделает потомство самок неспособным к выживанию - таким образом, сократится популяция насекомых, переносящих болезни. Реализацией этого проекта занимается компания Oxitec. Подробно прочитать о деятельности этой компании можно здесь. В сентябре 2020 года компания получила грант Фонда Билла и Мелинды Гейтс для работы по программе борьбы с малярией при использовании комаров. Как мы уже упоминали выше , комары Aedes aegypti не могут переносить малярию, поэтому вспышка малярии в США никак не связана с генетически модифицированными комарами и тем более Биллом Гейтсом. Материал, который подготовили наши коллеги из международного информационного агентства Assosiated Press о вспышке малярии в США, и почему Билл Гейтс не имеет к этому никакого отношения, можно прочитать здесь.

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