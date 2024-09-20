Правда, что "Билл Гейтс несет ответственность за создание комаров-мутантов"?

Организация The World Mosquito Program принадлежит не Биллу Гейтсу, а австралийскому Университету Монаша. Комары Aedes aegypti (так называемые египетские комары – ред.), выведенные в рамках программы, не являются генетически модифицированными. Они являются носителями природной бактерии Wolbachia, которая в организме насекомого конкурирует с вирусами таких заболеваний, как денге, зика и чикунгунья, снижая возможность их передачи человеку. Присутствие бактерии в организме насекомого затрудняет размножение вирусов, поэтому вероятность передачи вируса человеку значительно снижается. Комары, являющиеся носителями бактерии Wolbachia, передают ее из поколения в поколение. Отдельно нам бы хотелось отметить, что Комары вида Aedes aegypti не могут быть переносчиками малярии. Эту болезнь разносят другие, более мелкие комары рода Anopheles, причем заражают людей исключительно самки.Всемирная программа борьбы с комарами (The World Mosquito Program) не принадлежит Биллу Гейтсу или его фонду. Как мы уже упоминали программа принадлежит австралийскому Университету Монаша, который в рамках программы привлек к работе экспертов и ученых самых разных специальностей. WMP работает при поддержке партнеров, Фонд Билла и Мелинды Гейтс входит в их число с 2004 года, однако является всего на всего одним из многих партнеров с которыми сотрудничает Университет Монаша в рамках Всемирная программы борьбы с комарами.