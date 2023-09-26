Правда, что астронавт Базз Олдрин признался: высадка на Луне — фальшивка?

Тезисы
Астронавт Базз Олдрин, который стал вторым человеком, ступившим на Луну, во время интервью с Конаном О'Брайеном сообщил, что высадка на спутник Земли была анимацией, снятой киношниками.
Вердикт
Базз Олдрин уточняет, что в прямых телетрансляциях была показана инсценировка приземления, потому что (о сюрприз!) на Луне не было и не могло быть телевизионной группы с камерами, которая могла бы снимать приземление с этой точки. Олдрин не имел в виду, что прилунения не произошло. Наш вердикт: видеоролик – манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Высадку астронавтов США в рамках миссии Аполлон-11, во время которой люди впервые ступили на поверхность Луны, подтверждают фото и видеозаписи. Базз Олдрин уточняет, что в прямых телетрансляциях была показана анимация приземления, потому что (о сюрприз!) на Луне не было и не могло быть телевизионной группы с камерами, которая могла бы снимать приземление с этой точки зрения. Олдрин, однако, не имел в виду, что прилунения не произошло. С полетным журналом миссии Аполлон-11 можно ознакомиться здесь.
Роберт Стоун, режиссер и сценарист шоу PBS “В погоне за Луной”, сказал: то, что люди первоначально смотрели по телевизору, было воссозданием происходящего в космосе.
“У них были актеры, одетые в скафандры”, – сказал Стоун. “У них была анимация. Только когда они приземлились и вытащили видеокамеру, мы ничего не увидели. До этого это было радиошоу с постановками”. Но кадры прогулки Армстронга и Олдрина по Луне были подлинными.
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В Национальном музее науки и средств массовой информации Великобритании можно узнать, что многие вещательные компании использовали моделирование для конкретизации своих программ “Аполлона”. Сети заплатили сотни тысяч долларов за масштабные модели командных модулей и ракет “Аполлон”. Во время трансляции они использовались для создания симуляций миссии, которые затем были перемежены реальными кадрами. CBS работала со специалистом по спецэффектам Дугласом Трамбаллом над созданием программы “Аполлон-11”, накладывая графические слайды с изображениями Луны во время прямой трансляции.
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Телевизионных камер у команды миссии Аполлон-11 было две: одна осталась на командном модуле “Колумбия”, а черно-белая телекамера Westinghouse — на лунном модуле “Орел”. Он был установлен на внешней стороне “Орла” и расположен так, чтобы транслировать спуск Армстронга по лестнице и его первые шаги на Луну — событие, которое произошло раньше запланированного на более чем через шесть часов после приземления. Эту камеру также установили на штатив для съемки поверхности Луны. Здесь можно подробно прочитать о том, какие технические задачи пришлось решить специалистам НАСА для передачи телесигнала с Луны на Землю, для последующей телевизионной ретрансляции.
- Источники
- Миссия Аполлон-11 - 20 июля 1969 года: гигантский скачок для человечества
- Оригинальное видео миссии НАСА в открытый космос – прогулка по Луне
- Высадка “Аполлона-11” на Луну по телевизору: размытые, но вдохновляющие изображения, просмотренные миллионами
- Как мы увидели первые шаги Армстронга
- Журнал полетов НАСА “Аполлон-11”, по состоянию на 10 октября, Документы миссии “Аполлон-11”
- От Луны до вашей гостиной: трансляция “Аполлона-11”