Правда, что астронавт Базз Олдрин признался: высадка на Луне — фальшивка?

Телевизионных камер у команды миссии Аполлон-11 было две: одна осталась на командном модуле “Колумбия”, а черно-белая телекамера Westinghouse — на лунном модуле “Орел”. Он был установлен на внешней стороне “Орла” и расположен так, чтобы транслировать спуск Армстронга по лестнице и его первые шаги на Луну — событие, которое произошло раньше запланированного на более чем через шесть часов после приземления. Эту камеру также установили на штатив для съемки поверхности Луны. Здесь можно подробно прочитать о том, какие технические задачи пришлось решить специалистам НАСА для передачи телесигнала с Луны на Землю, для последующей телевизионной ретрансляции.