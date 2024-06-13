Правда, что "американский журналист Такер Карлсон записал видеоролик о победе Гитанаса Науседы на президентских выборах в Литве и сказал, что „он хочет свести с ними счёты"?

Видеоролик представляет собой пересказ информации о президентских и парламентских выборах в Литве. Однако заголовок видео совершенно не совпадает с тем, о чем говорится в видеоролике. Также Такеру Карлсону приписывают заявления о странах Балтии, которые тот не делал. Наш вердикт – частичная ложь.

В заголовке видео утверждается, что Такер Карлсон, популярный американский журналист правого толка, записал видеоролик о победе Гитанаса Науседы на президентских выборах в Литве. По словам авторов видеоролика, также Такер сообщил о том, что „он (видимо, Науседа – ред.) хочет свести с ними счёты“. Затем добавляют: „взглянув на общую картину происходящего в Прибалтике, можно заметить, что на выборах всегда побеждают радикальные проевропейские и, по сути, многоцветные личности. В то время, как на парламентских выборах побеждают партии, которые хотя и подвергаются критике, возмущению и недовольству, но, тем не менее, остаются на политической арене, без каких-либо альтернатив. Потому что в Прибалтике альтернатив просто нет, поэтому люди голосуют за тех же самых политиков, пытаясь сохранить видимость стабильности“.