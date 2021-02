Тезисы материала:

1) "Разработать эффективную вакцину от того типа вируса, который вызывает COVID-19, невозможно", – цитата из материала;

2) "Хотя эффективность вакцин для защиты от COVID в лучшем случае сомнительна, нет никаких сомнений в том, что эти вакцины уже вызвали серьезные побочные эффекты", - цитата из материала;

Комментарий:

1) Проведенное ранее исследование Витватерсрендского университета (ЮАР) и Оксфорда показало, что британская вакцина действительно намного менее эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Ученые установили, что при заболевании распространенном в ЮАР вирусом препарат не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни. Однако сотрудница Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию вакцины, указала, что вакцина остается эффективной для защиты от тяжелой формы заболевания. Гилберт указала, что к осени разработчики, скорее всего, получат модифицированную оксфордскую вакцину для борьбы с вариантом вируса из Южной Африки.

Заявлениям автора о том, что невозможно создать вакцину против коронавируса, противоречит также то, что ряд частных компаний и стран (Китай и Россия) уже создали эффективные вакцины от коронавируса: Pfizer/BionTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Спутник V, Sinovacm Covaxin (Bharat Biotech). Также американский концерн Johnson and Johnson ожидает, что его вакцина от коронавируса получит одобрение в Евросоюзе еще до конца февраля. Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson, указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени тяжести на 66 процентов после четырех недель с момента вакцинации.

2) Медицинский журнал Lancet опубликовал данные об эффективности вакцины Pfizer/BioNtech.

Оказалась, что препарат эффективен на 85 процентов. Издание основывается на исследованиях, проведенных на более чем семи тысячах медицинских работников, которые были вакцинированы в медицинском центре “Шеба” в Израиле. Эксперты наблюдали снижение симптоматики COVID-19 на 85 процентов между 15 и 28 днями после введения вакцины. Как эта статья, так и другие в авторитетных медицинских изданиях свидетельствуют о том, что ученым удалось создать эффективные вакцины от коронавируса;

3) У вакцинированных людей действительно могут появится побочные эффекты. Авторитетный научный журнал Science указывает, что в случае американской вакцины у большинства людей не было серьезных побочных эффектов, которые бы мешали им заниматься повседневными делами. Менее чем у 2% получивших вакцины Pfizer и Moderna температура повысилась до 39-40 градусов. Создатели российского “Спутника V” также говорят о побочных эффектах в виде повышенной температуры, недомогания, головной боли, которые проходили в течение нескольких дней. Вот, что по этому поводу говорит эпидемиолог из Стэнфордского университета Ивонна Мальдонадо: “Большинство вакцин вызывают незначительные побочные эффекты. По сути, это иммунная и воспалительная реакции организма на вакцину”. Именно такой иммунный ответ и необходим;

4) Автор материала представляется как автор книги "The West in Crisis: Civilizations and Their Death Drives" (Запад в кризисе: цивилизации и их позывы к смерти), тем не менее, насколько нам удалось выяснить, существует лишь несколько его публикаций, размещенных на нишевых, мало известных ресурсах;

5) Любопытно то, что автор подвергает критике вакцины производства как Китая, так и западных стран (Sinovac, AstraZeneca), но совершенно не упоминает вакцины от коронавируса российского производства – Спутник V и ЭпиВакКорона;

6) Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор активно цитирует известные западные издания и экспертов, но цитаты из их высказываний выбирает более чем избирательно и игнорирует те высказывания, которые не совпадают с его точкой зрения.

Наш вердикт: Автор не только цинично пытается манипулировать своими слушателями, но и навязывает им свою точку зрения о том, что вакцины являются небезопасными, и это абсолютно не соответствует действительности.