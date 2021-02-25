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Российский информационный ресурс, в котором шеф-редактором числится писатель Захар Прилепин, известный своей поддержкой сепаратистов из Донецкой Народной Республики, стоит за распространением фейка об опасности вакцининации от коронавируса.
Портал российского писателя Захара Прилепина распространяет фейк об опасности вакцинирования
Портал российского писателя Захара Прилепина распространяет фейк об опасности вакцинирования
© DELFI koliažas (ekrano nuotr. ir Shutterstock)

Тезисы материала:

1) "Разработать эффективную вакцину от того типа вируса, который вызывает COVID-19, невозможно", – цитата из материала;

2) "Хотя эффективность вакцин для защиты от COVID в лучшем случае сомнительна, нет никаких сомнений в том, что эти вакцины уже вызвали серьезные побочные эффекты", - цитата из материала;

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Комментарий:

1) Проведенное ранее исследование Витватерсрендского университета (ЮАР) и Оксфорда показало, что британская вакцина действительно намного менее эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Ученые установили, что при заболевании распространенном в ЮАР вирусом препарат не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни. Однако сотрудница Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию вакцины, указала, что вакцина остается эффективной для защиты от тяжелой формы заболевания. Гилберт указала, что к осени разработчики, скорее всего, получат модифицированную оксфордскую вакцину для борьбы с вариантом вируса из Южной Африки.

Заявлениям автора о том, что невозможно создать вакцину против коронавируса, противоречит также то, что ряд частных компаний и стран (Китай и Россия) уже создали эффективные вакцины от коронавируса: Pfizer/BionTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Спутник V, Sinovacm Covaxin (Bharat Biotech). Также американский концерн Johnson and Johnson ожидает, что его вакцина от коронавируса получит одобрение в Евросоюзе еще до конца февраля. Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson, указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени тяжести на 66 процентов после четырех недель с момента вакцинации.

2) Медицинский журнал Lancet опубликовал данные об эффективности вакцины Pfizer/BioNtech.

Оказалась, что препарат эффективен на 85 процентов. Издание основывается на исследованиях, проведенных на более чем семи тысячах медицинских работников, которые были вакцинированы в медицинском центре “Шеба” в Израиле. Эксперты наблюдали снижение симптоматики COVID-19 на 85 процентов между 15 и 28 днями после введения вакцины. Как эта статья, так и другие в авторитетных медицинских изданиях свидетельствуют о том, что ученым удалось создать эффективные вакцины от коронавируса;

3) У вакцинированных людей действительно могут появится побочные эффекты. Авторитетный научный журнал Science указывает, что в случае американской вакцины у большинства людей не было серьезных побочных эффектов, которые бы мешали им заниматься повседневными делами. Менее чем у 2% получивших вакцины Pfizer и Moderna температура повысилась до 39-40 градусов. Создатели российского “Спутника V” также говорят о побочных эффектах в виде повышенной температуры, недомогания, головной боли, которые проходили в течение нескольких дней. Вот, что по этому поводу говорит эпидемиолог из Стэнфордского университета Ивонна Мальдонадо: “Большинство вакцин вызывают незначительные побочные эффекты. По сути, это иммунная и воспалительная реакции организма на вакцину”. Именно такой иммунный ответ и необходим;

4) Автор материала представляется как автор книги "The West in Crisis: Civilizations and Their Death Drives" (Запад в кризисе: цивилизации и их позывы к смерти), тем не менее, насколько нам удалось выяснить, существует лишь несколько его публикаций, размещенных на нишевых, мало известных ресурсах;

5) Любопытно то, что автор подвергает критике вакцины производства как Китая, так и западных стран (Sinovac, AstraZeneca), но совершенно не упоминает вакцины от коронавируса российского производства – Спутник V и ЭпиВакКорона;

6) Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор активно цитирует известные западные издания и экспертов, но цитаты из их высказываний выбирает более чем избирательно и игнорирует те высказывания, которые не совпадают с его точкой зрения.

Наш вердикт: Автор не только цинично пытается манипулировать своими слушателями, но и навязывает им свою точку зрения о том, что вакцины являются небезопасными, и это абсолютно не соответствует действительности.

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