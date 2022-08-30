Недостоверно: Майк Тайсон оказался в инвалидном кресле. Причина – прививка от COVID-19

Teiginiai



Легендарный боксер Майк Тайсон был замечен на инвалидном кресле в аэропорту Майами - это произошло из-за того, что боксер вакцинировался от COVID-19. Авторы поста при этом ссылаются на то, что сам Тайсон упоминал ранее, что скептически относится к вакцинам и считает, что “срок годности его тела медленно, но верно заканчивается”.



Verdiktas



Фотография Майка Тайсона является настоящей, однако в инвалидном кресле он оказался не из-за прививки от COVID-19, настоящая причина – острый приступ ревматизма. Наш вердикт – недостоверно и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Фотографии Майка Тайсона на инвалидном кресле в аэропорту Майами появились в средствах массовой информации 16 августа. Однако издания указывают на то, что причиной проблем Майка Тайсона со здоровьем является воспаление седалищного нерва - два года назад, такой же приступ уложил Тайсона в постель на несколько недель, что имело место задолго до его вакцинации от коронавируса. Тайсон действительно скептически относится к вакцинации от COVID-19, но, по его словам, вакцинировался под нажимом своей команды, чтобы иметь возможность свободно совершать международные деловые поездки. Конспирологические теории о том, что Майк Тайсон попал в инвалидное кресло из-за вакцинирования, появились из-за того, что в одном из ток-шоу он говорил о бренности существования. По его мнению, срок эксплуатации его тела медленно, но верно заканчивается.

