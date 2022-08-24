Недостоверно: Германия решила вернуть бывшие земли в пределах польских границ

Teiginiai



Президент Национального банка Польши Адам Глапиньски сделал заявление о том, что Германия решила вернуть свои бывшие земли в пределах польских границ и подчинить себе весь пояс стран между Германией и Россией. Так что баланс в Европе возможен на основе сотрудничества между двумя империями – Германской и Российской. Случиться это может, если к власти в Польше придет лидер оппозиции Дональд Туск.



Verdiktas



Высказывание Адама Глапиньского нужно оценивать через призму того, что в Польше в ближайшем будущем пройдут выборы, на которых правящая партия «Право и Справедливость» будет бороться за голоса избирателей с оппозиционной партией – «Гражданской Платформой», лидером которой является Дональд Туск, известный политик и сторонник европейских ценностей. То есть заявления главы Центробанка –борьба с политической оппозицией внутри Польши. Подводя итоги, нам бы хотелось отметить, что Германия не выступает с позицией исторического ревизионизма и не выдвигает претензии на территории иных стран.



Melo detektoriaus komentaras



Адам Глапиньски, глава Центрального банка Польши, действительно выразился более-менее в таком стиле, который ему приписывают создатели видеосюжета. Однако стоит отметить, что ни на сайте Министерства иностранных дел Польши, ни на сайте Президента Польши подобных заявлений не появилось. Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши с подобным заявлением с обвинениями Германии в историческом ревизионизме не выступал. Нет никаких выступлений и самого Дональда Туска, в которых он каким-либо образом озвучивал бы тезисы о подчинении Польши Германии, передаче территории Польши Германии и т. д. и т. п. С германской стороны также нет никаких заявлений о том, что Германия претендует на территорию других стран. Также нам бы хотелось обратить внимание, что Германия, как и Польша, подписали Хельсинкские соглашения (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – ред.) и придерживаются принципов нерушимости границ.

