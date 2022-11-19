Манипуляция: “Возврата не будет! Отказ от России оборачивается для Прибалтики катастрофой”

Teiginiai



В видео делается ссылка к выступлению российского эксперта Николая Межевича, который утверждает, что отказ стран Балтии от российских энергоносителей будет катастрофой для их экономик. С этой целью страны Балтии прибегают не только к повышению цен для своего населения, но и к остановке промышленного сельскохозяйственного производств. В качестве возможного рецепта для решения проблем стран Балтии предлагается восстановление прагматических отношений с Москвой. Однако в видео говорится, что Кремль на это не пойдет, учитывая действия стран Балтии в сфере прав национальных меньшинств и политики памяти.



Verdiktas



Видео – манипуляция фактами и пример того, как российские пропагандисты в очередной раз озвучивают тезис об экономической зависимости стран Балтии. Заявления о том, что в балтийские экономики без России ждет неминуемая катастрофа, звучат едва ли не с момента восстановления независимости стран Балтии. Реально оценивая степень угрозы, исходящей от путинской России, страны Балтии научились оперативно реагировать на соответствующие вызовы в сфере безопасности и экономики, что часто требует принятия стратегически оправданных решений, которые могут быть более финансово затратными. Попытка связать энергетический вопрос с действиями, относящимися к вопросам национальных меньшинств и политики памяти, - это еще один годами проверенный прием российской пропаганды.



Melo detektoriaus komentaras



Данное видео является частичным пересказом фрагментов статьи, появившейся на российском портале Rubaltic.ru 3 ноября 2022 г. Основной посыл видео заключается в том, что экономики стран Балтии остаются зависимыми от российских энергоресурсов, а реальной альтернативы им не существуют. Таким образом, в очередной раз озвучивается тезис кремлевской пропаганды об экономической неполноценности стран Балтии, а также о незаменимости российских ресурсов. Такой формат означал бы автоматическую привязку стран Балтии к России и, тем самым, увеличил бы их зависимость от тех или иных политических хотелок Кремля.

В конце октября 2022 г. “Детектор лжи” уже разоблачал похожее манипулятивное видео, основанное на материалах портала Rubaltic.ru. Особенностью того сюжета было то, что он основывался на материалах статьи, вышедший в начале июля. Как показали дальнейшие месяцы, оценки состояния литовской экономики не соответствовали реальной ситуации, а пессимистические прогнозы значительной степени не оправдались. Еще одним примером разоблачения похожей пропагандистской манипуляции является материал, вышедший на “Детекторе лжи” в конце сентября этого года. В нем опровергаются нарративы, схожие с теми, которые озвучил Межевич. Суть их заключается в том, что без поставок российских энергоносителей страны Балтии ждет экономический коллапс. Здесь стоит напомнить, что именно Литва обеспечила себе и другим странам Балтии независимость от импорта российского газа, чему способствовал плавучий терминал по приему и регазификации СПГ, введенный в строй в порту Клайпеды в конце 2014 г. Кроме того импорт российских энергоносителей в Литву запрещен законодательно. Решения стран Балтии по отказу от российских энергоносителей не были сиюминутными. Их стратегическое оправданность базировалась на вызовах в сферах безопасности экономики со стороны России, особенно после аннексии Крыма в 2014 г. Будучи интегрированными в глобальный рынок, страны Балтии имеют возможность свободного выбора поставщиков энергоносителей, не будучи зависимыми от диктата Кремля.

В целом же стоит обратить внимание на большое количество видео и печатных материалов в российских пропагандистских СМИ и видео-блогах, где экономика стран Балтии изображается стоящей на краю пропасти. Такая массовость лишь подчеркивает, что данные тексты и видео является частью гибридной войны Кремля по отношению к странам Балтии. А заявления Межевича, увязывающие действия стран Балтии по отношению к русскому языку, советским памятникам, а также некоторым пророссийским активистам, с желанием России поставлять в страны Балтии энергоресурсы, лишь свидетельствует, что именно Москва политизирует данный вопрос. Причины этому стоит искать в желании Кремля иметь дополнительные возможности для влияния на внутреннюю ситуацию в странах Балтии, при возможности используя экономические и политические рычаги для дестабилизации ситуации.